Eyeliner: troppo pigra per applicarlo? Segui questi semplici passaggi

Eyeliner: pigra ma desideri applicarlo nel miglior modo possibile? Ecco allora alcuni step da seguire per un risultato da pro.

Ricordi la prima volta che hai provato l’eyeliner? Quanti errori avrai sicuramente fatto. Ma ancora oggi molte di noi non hanno ancora tanta praticità.

Qualunque sia stata la tua prima esperienza con l’eyeliner, una cosa è certa: è un qualcosa che può mandare in tilt anche le persone più abili. Però, sapere come definire gli occhi con un’eyeliner è un’abilità importante, che riesce a completare il tuo make up e il tuo look.

Eyeliner: pigra ma vogliosa di imparare? Ecco cosa fare

Ti dobbiamo avvertire fin da subito. L’eyeliner richiede pazienza e tempo per riuscire bene a padroneggiarlo. Ecco perché abbiamo pensato che fosse il momento perfetto per condividere alcuni dei nostri consigli preferiti per l’eyeliner, soprattutto se non hai così tanta voglia o tempo di dedicarti alla sua applicazione.

Per te abbiamo stilato alcuni semplici consigli, che anche la meno abile può tranquillamente eseguire.

Tieni i cotton fioc a punta a portata di mano

Probabilmente lo sai già, ma correggere gli errori di eyeliner è molto più semplice se si utilizza l’acqua micellare e i cotton fioc, in quanto si riesce ad ottenere una pulizia di precisione.

Stringi le dita dei piedi per un’applicazione precisa

Se ti tremano le mani ogni volta che cerchi di applicare l’eyeliner, prova questo segreto da makeup artist: stringi le dita dei piedi. Sì, hai sentito bene. E funziona veramente!

Prendi in considerazione la formula dell’eyeliner

Quando si parla di disastri del trucco, ci viene in mente la tipica faccia con gli occhi da procione. per evitare tutto ciò, ti suggeriamo di usare una matita per occhi fatta apposta per il contorno occhi, perché questi tendono a durare più a lungo rispetto ad altre formule.

Usa una matita cremosa per look più morbidi

Alcuni eyeliner sono cremosi e i truccatori le amano perché permettono una facile diffusione e miscelazione per creare look dai bordi morbidi. Fungono anche da basi fantastiche per la stratificazione degli ombretti in polvere.

Applica a tratti se hai le mani tremolanti

La maggior parte delle persone pensa che per applicare l’eyeliner sia necessaria una linea continua e veloce, ma se hai le mani tremolanti questo può causare problemi nell’ottenere una linea dritta. Per questo motivo, puoi creare dei trattini fino ad arrivare da un capo all’altro. Poi, riempi tutti gli spazi come necessario.

Vacci piano con gli occhi incappucciati

Gli occhi incappucciati e profondi sono perfetti quando l’eyeliner è disegnato molto sottile e posizionato sulle radici delle ciglia. Linee più larghe possono sopraffare queste forme, facendole apparire più piccole e incassate.

Pigra per l’eyeliner? Attenzione all’ombretto

Se hai una palpebra grassa e sei preoccupata per le sbavature, applicare l’eyeliner dopo gli ombretti in polvere può aiutare a mantenere l’eyeliner in posizione. Se vuoi mantenere la linea sfumabile, applicarlo prima dell’ombretto può essere la soluzione migliore.