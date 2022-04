Come pesare i cibi senza bilancia: dal riso ai legumi, passando per la farina e lo zucchero ecco una guida facile.

Se abbiamo iniziato una dieta è molto probabile che dobbiamo anche pesare i cibi con la bilancia. Mangiare le giuste quantità di cibo è spesso importante per la perdita di peso. A volte i nutrizionisti ci dicono quanti grammi dobbiamo dosare per ogni singolo alimento.

Altre volte invece può capitare che badino meno ai grammi ma impostino la dieta su altri aspetti. Al di là di tutto e a prescindere dalla dieta, molto spesso la bilancia in cucina può essere utile anche per preparare un dolce o una qualsiasi altra ricetta.

Le dosi precise infatti portano alla riuscita perfetta di una torta molto spesso. Ma non solo, quando si cucina, può capitare di voler dosare il cibo senza sprecarlo evitando così di cuocerne troppo, ecco che allora la bilancia è il nostro asso nella manica. Ma se non abbiamo questo strumento in casa, o semplicemente non vogliamo utilizzarlo come possiamo fare a pesare i cibi senza bilancia? Scopriamolo con questa utile guida.

Ecco come pesare i cibi senza bilancia

Una bilancia in casa può sempre tornare utile, ad esempio per pesare le dosi di una ricetta, ma anche se siamo a dieta è spesso fondamentale non calcolare ad occhio le quantità, pena una pessima riuscita della stessa.

Ma cosa succede se la nostra bilancia si rompe? Oppure se siamo fuori casa e siamo sprovvisti di una bilancia? In questa pratica guida vogliamo darti alcune dritte per poter pesare i cibi anche senza bilancia e non sbagliare con le quantità anche senza uno strumento di precisione.

Basta prendere come unità di misura alcuni oggetti di uso comune che tutti noi abbiamo in cucina. Dalle tazzine ai cucchiai passando per le tazze. Ecco come calcolare il peso dei cibi anche senza bilancia.

Pesare con il bicchiere

Molti di noi non sanno che anche senza bilancia è possibile pesare alcuni alimenti. In tal caso servendosi di un semplice bicchiere possiamo pesare molti cibi tra questi troviamo il riso, la pasta, i legumi e molto altro.

Andando nello specifico un bicchiere pieno di riso corrisponde a 170 grammi di riso. Se vogliamo dosare la pasta corta dobbiamo sapere che un bicchiere pieno ne tiene circa 120 grammi.

Andiamo ora ai legumi: un bicchiere di lenticchie è pari a 150 grammi, mentre uno di fagioli a corrisponde a 160 grammi.

Se poi vogliamo realizzare un dolce il bicchiere ci tornerà utile per calcolare le dosi della farina, un bicchiere corrisponde a 150 grammi mentre per lo zucchero parliamo di 180 grammi.

Pesare con il cucchiaio e il cucchiaino

E ora vediamo come pesare con un cucchiaio. Anche quest’oggetto di uso comune e quotidiano può tornare utile se siamo a dieta per pesare i cibi in modo corretto. Ad esempio un cucchiaio di olio è pari a 10 grammi, stessa misura per il parmigiano.

Se vogliamo preparare un bel dolce dovremo sapere che ogni cucchiaio sono 15 grammi di farina, mentre per il burro si parla di 25 grammi così come per il miele.

Nel caso invece di un cucchiaino dobbiamo calcolare 5 grammi per olio, burro, farina e parmigiano, mentre 10 grammi per miele e marmellata.

Grazie a questi semplici trucchi potremo facilmente pesare i nostri cibi anche senza l’ausilio di una bilancia.