E’ stato uno degli attori più amati di Un posto al sole: ecco com’è e cosa fa oggi

Vi ricordate tutti gli attori di Un Posto al Sole? Oggi sono cambiati ma uno più di tutti aveva rubato i nostri cuori. Ecco cosa fa oggi e com’è diventato

Sono passati 26 anni dalla prima puntata andata in onda di Un Posto al Sole. La nota e fortunata fiction Rai è andata in onda per la prima volta il 21 di ottobre del 1996, catturando l’attenzione del pubblico e ci ha accompagnato per oltre 20 anni per ben 26 stagioni.

Un Posto al Sole oltre ad essere una serie Tv italiana estremamente amata è allo stesso tempo una delle fiction Rai più longeve della storia televisiva italiana. I suoi attori hanno accompagnato milioni di spettatori con personaggi avvincenti e con trame ben strutturate tra alcuni nomi noti della fiction possiamo citare Luisa Amatucci, Alberto Rossi, Giorgia Gianetiempo, Germano Bellavia e Gianguido Baldi.

In questo articolo vogliamo parlarvi proprio di quest’ultimo: Gianguido Baldi. In Un Posto al Sole lo abbiamo imparato a conoscere come Alessandro Palladini. L’attore ha preso parte alla serie Tv dal 1996 al 2003 e successivamente dal 2007 al 2008.

Nella serie TV Gianguido da la parte dell’ingegnere navale e nobiluomo dall’animo romantico. Secondogenito della Contessa Federica. Nel corso delle stagione ha vissuto un amore tormentato con Anna a causa della perfida madre. Mentre sul set della soap napoletana, l’attore ha avuto una relazione con Samuela Sardo durata fino alla fine degli anni Novanta.