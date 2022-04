Test del Maglioncino | Quanto tempo impiegano gli altri a capire chi sei?

By

Se vuoi scoprire quanto facilmente si intuisce la tua vera personalità ti basterà fare il test del maglioncino primaverile!

In primavera infatti tendiamo a “riscoprire” il piacere di mostrare un po’ di pelle in più, a lasciare nell’armadio i colori cupi dell’inverno e a indossare fantasie appariscenti.

Proprio ciò che scegli di indossare in un momento di transizione come la primavera racconta moltissimo del tuo carattere.

Indicherà infatti quanto sei disposta a mostrarti esattamente per come sei e quanto invece decidi di “nascondere” dietro una sorta di maschera.

Entrambe le scelte possono essere considerate assolutamente valide: indicano soltanto un carattere differente e un diverso approccio nei confronti degli altri.

Sei curiosa di scoprire quanto riveli agli altri di te?

Test del Maglioncino

Per eseguire questo test ti chiediamo semplicemente di scegliere il capo che indosseresti più volentieri nel momento in cui torna a splendere il primo sole di primavera.

1 – Maglioncino verde scollato

Questo maglioncino leggero ha una lavorazione a costine grazie alla quale aderisce perfettamente al corpo di chi lo indossa. Presenta anche una scollatura ampia ma per nulla volgare che aggiunge quel pizzico di sensualità che non fa mai male.

Per quanto riguarda il colore, invece, si tratta di un colore poco appariscente. Questo tipo di colore viene scelto solitamente da coloro che non si trovano a proprio agio indossando abiti, colori o fantasie che attirano troppo l’attenzione.

Se hai scelto questo modello significa che non sei una persona interessata ad attirare a tutti i costi gli sguardi.

Riesci a catturare l’attenzione di coloro che ti circondano semplicemente mostrandoti esattamente come sei. Hai una personalità forte, decisa e affascinante che non teme di mostrarsi agli altri senza filtri.

Ti senti perfettamente a tuo agio in ogni occasione e non senti il bisogno di tenere gli altri a distanza perché sai difenderti dai loro attacchi.

Questo fa sì che gli altri capiscano in pochissimo tempo chi sei, per il semplice fatto che non hai alcuna intenzione di perder tempo a recitare una parte. Sei sempre autentica!

2 – Il maglioncino a fiori

Questo modello è allegro, giovanile ma soprattutto rappresenta perfettamente la primavera in tutta la sua gioia.

Si tratta di un modello ampio e senza scollatura, che quindi non mette minimamente in risalto le forme del corpo.

La fantasia è piuttosto vistosa, ma i colori delicatissimi con cui è realizzata fa sì che l’insieme non risulti troppo appariscente.

Se hai optato per questo modello significa che sei una persona piuttosto timida, che quindi impiega molto tempo a fidarsi delle persone che ha di fronte. Questo implica che difficilmente ti mostri per quella che sei davvero, preferendo porre diversi filtri tra te e il tuo interlocutore.

Solo quando avrai avuto prova della lealtà e dell’affidabilità della persona che hai di fronte dirai davvero quello che pensi e mostrerai davvero le tue vulnerabilità.

Con tutti gli altri preferisci mostrare l’apparenza di una persona allegra e solare, che ama stare in compagnia ma, allo stesso tempo, si tiene sempre un passo in disparte.

Per questo tuo atteggiamento gli altri impiegano sempre un po’ di tempo a capire chi sei davvero, ed è esattamente il risultato che intendi ottenere. Se sono malintenzionati o poco interessati semplicemente si stancheranno di indagare e ti lasceranno in pace!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.