Il trucco fresco e giovanile per quando hai più di 40 (e senti la primavera)!

Il trucco occhi più fresco e luminoso va indossato in primavera, soprattutto se hai più di 40 anni e non vuoi assolutamente rinunciare a essere glow!

In primavera l’obiettivo di tutte le donne è entrare in sintonia con il mood della stagione, che ci chiama a rinascere, brillare, fare nuove esperienze e ritrovare la leggerezza perduta nel corso dei passati mesi invernali.

A volte però se abbiamo più di 40 anni non ci sentiamo perfettamente a nostro agio al pensiero di indossare un trucco fresco e leggerissimo.

Cadiamo anzi nell’errore di pensare che dopo una certa età non possiamo più permetterci di andare in giro con un make up quasi invisibile e soprattutto così luminoso da far brillare tutto il viso.

È arrivato il momento di sfatare assolutamente il mito per il quale solo le giovanissime possono indossare il trucco glow! Ti mostriamo come fare per sentirti fresca e bellissima come una goccia di rugiada!

Il trucco fresco per la primavera sviluppato per chi ha più di 40 anni

Intorno ai 40 anni la pelle è diventata matura. Questo significa che ha cominciato a perdere progressivamente un po’ di tono, elasticità e luminosità.

Il make up dev’essere quindi trasformato per essere in grado di adeguarsi alle nuove necessità della pelle, evitando di farla apparire più stanca, più secca e più sottile.

Per questo motivo, prima di parlare di come realizzare questo make up di primavera, soffermiamoci sulla base trucco.

La base trucco per la pelle matura dev’essere super idratante, in maniera che le rughe e le piccole pieghe della pelle non vengano messe in evidenza anziché nascoste dal make up.

A tal proposito diventa essenziale ricorrere al siero viso almeno una volta al giorno (preferibilmente al mattino). I sieri viso che contengono acido ialuronico, infatti, permettono alla pelle di assorbire molta più acqua di quanto l’epidermide faccia naturalmente. Questo significa che tutte le creme idratanti saranno più efficaci e nutriranno la pelle più a lungo e più in profondità.

Infine, per quanto riguarda la scelta dei prodotti, è essenziale ricorrere a prodotti molto fluidi. Questo perché i prodotti in polvere tendono a seccare la pelle e la fanno apparire segnata e farinosa.

La scelta migliore dopo i 40 anni è abbandonare completamente i fondotinta minerali. Le più “pigre” potrebbero optare invece per la CC Cream, cioè una crema idratante che contiene una piccola quantità di pigmento.

I vantaggi di questo prodotto sono enormi: permette di stendere idratante e fondotinta con un solo gesto, quindi di risparmiare tempo e fatica. Inoltre, si fonde perfettamente con la pelle e non crea accumuli di prodotto o macchie che potrebbero creare lo sgradevole “effetto maschera”.

Infine, per quanto riguarda il contouring, il consiglio è di utilizzare esclusivamente pochi tocchi di blush per dare al viso un colorito sano e giovanile. Meglio rinunciare al contouring troppo strutturato per evitare che il viso appaia scavato e troppo lungo.

Trucco glow monocromatico per occhi e labbra

Un trucco fresco è un trucco minimal che utilizza colori neutri, molto armonici con l’incarnato del viso su cui sono applicati.

L’obiettivo è dare l’idea di un incarnato perfetto e omogeneo su cui creare delle leggere ombreggiature sugli occhi.

Per ottenere un effetto super lucido sulle palpebre il consiglio è di utilizzare un ombretto in crema. Questi prodotti, facilissimi da applicare e da sfumare anche con le dita, mantengono un effetto super naturale perché sono molto meno pigmentati degli ombretti in polvere.

Inoltre, mantengono la palpebra idratata permettendo di evitare depositi di polveri sulle piccole rugosità della pelle. Il risultato sarà uno sguardo fresco, vivace e giovanile.

Per creare un delicato effetto di chiaroscuro, in grado di dare profondità ed espressività allo sguardo, si potranno usare piccolissime quantità di ombretto in polvere da applicare esclusivamente in corrispondenza degli angoli esterni degli occhi.

Gli ombretti in crema possono essere utilizzati con ottimi risultati anche come blush: si tratta di un escamotage perfetto per creare un look omogeneo su tutto il viso.

Per quanto riguarda il trucco labbra, Il consiglio è di utilizzare un rossetto cremoso, quindi non una tinta labbra (che secca moltissimo la mucosa e fa apparire più evidenti le rughe delle labbra chiamate “codice a barre”).

La tentazione di utilizzare un lucidalabbra potrebbe essere forte, ma bisogna sempre tener presente che questi prodotti hanno una durata molto breve e tendono a essere piuttosto appiccicosi.

Molto meglio optare invece per un rossetto dalla formulazione cremosa che però risulti abbastanza durevole e pigmentato. Per “arginarlo” e impedire che esca dal contorno labbra sporcando il resto del viso si potrà utilizzare una matita labbra trasparente. Questo cosmetico a base di cera crea una barriera “invalicabile” che terrà il rossetto al suo posto.