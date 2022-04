L’Isola dei Famosi, coppia storica non convince: batosta prima della diretta

All’Isola dei Famosi la coppia storica sembrerebbe non aver convinto il pubblico della rete. Per loro potrebbe esserci una brutta sorpresa durante la diretta di giovedì sera con Ilary Blasi.

L’Isola dei Famosi è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per il secondo appuntamento di questa settimana. Un appuntamento, come al solito, ricco di colpi di scena ad iniziare dal televoto.

I naufraghi hanno deciso di mandare in nomination la coppia formata da Lory Del Santo e Marco Cuculo per la seconda volta consecutiva, mentre i leader di questa settimana, Jeremias e Gustavo Rodriguez, hanno fatto il nome di Roger e Ilona Staller ricambiando il favore ricevuto durante gli scorsi appuntamenti.

Il pubblico del piccolo schermo avrà l’arduo compito di decidere quale delle due coppie far scoppiare, mandandole a Playa Sgamada, e premiare i restanti due, ma chi riuscirà ad avere la meglio? Per scoprire il verdetto ci toccherà aspettare la puntata con Ilary Blasi, ma la curiosità è troppa così abbiamo chiesto agli utenti della rete di esprimere la loro preferenza in merito al nuovo televoto dell’Isola dei Famosi.

Sondaggio televoto Isola dei Famosi: chi la spunterà tra Lory Del Santo e Ilona Staller?

I risultati non si sono fatti di certo attendere ed in men che non si dica abbiamo i preferiti dei nostri lettori, prima di rivelarvi i loro nomi però ci sono alcune importanti precisazioni da fare.

La prima è che questo sondaggio non ha alcuna valenza ai fini del gioco. L’unico televoto valido resta ovviamente quello lanciato da Ilary Blasi lunedì scorso, dove ha incantato il pubblico con il suo incredibile look, di cui leggerà il verdetto durante la puntata prevista per giovedì sera. Inoltre questo sondaggio nasce con l’unico scopo di intrattenere i nostri lettori e sapere le loro preferenze, senza influenzare il loro parere in merito ai personaggi e programmi trattati.

Il risultato, infine, è stato stilato attraverso una media di voti ricevuti e in fondo a questo articolo trovate le percentuali che abbiamo ricevuti. Il tutto, come sempre, è stato fatto nella maniera più chiara e limpida possibile. Detto questo, scopriamo le preferenze espresse dagli utenti della rete.

Al primo posto i nostri lettori hanno posizionato la coppia formata da Ilona Staller e Roger, mentre vorrebbero che Lory Del Santo e Marco Cuculo ci fosse uno stop al loro percorso.

La coppia storica di innamorati non ha purtroppo convinto, ma non si esclude che gli utenti della rete vogliano vederli giocare in due team diversi nella speranza di veder emergere la personalità di lui che al momento è rimasta un po’ nascosta. Che sia questa una buona occasione per conoscerlo di più? Staremo a vedere.