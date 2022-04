Crema solare: qual è il miglior modo per applicarla sopra al make up?

Crema solare: vuoi applicarla ma non vuoi rovinarti il make up che hai appena messo? Ecco la soluzione migliore.

Con l’estate che si sta avvicinando, il dubbio sorge spontaneo. Qual è il modo migliore per applicare la crema solare sopra il make up?

È un problema difficile da affrontare, ma importantissimo, perché la crema solare è un prodotto essenziale per proteggere la nostra pelle dai raggi UV.

Crema solare: come applicarla con il make up?

Ovviamente bisogna proteggersi anche quando si ha addosso il trucco. Quanto spesso è necessario riapplicare la protezione solare dipenderà da alcuni fattori ma la regola generale sarebbe quella di applicarla ogni due ore con l’esposizione al sole, o immediatamente dopo il nuoto o qualsiasi tipo di esercizio fisico.

Anche il modo in cui la si riapplica è importante. Fortunatamente ci sono alcuni semplici passaggi che ti terranno protetta, senza rovinare il tuo trucco o eliminarlo del tutto.

Applica bene la crema solare la prima volta

I raggi UV sono sempre presenti. Per questo si raccomanda di fare un uso quotidiano della protezione solare, tutto l’anno. Con l’indice UV più alto, applicare ogni mattina una protezione solare ad alto SPF è ancora più importante in estate e non solo nei giorni trascorsi in spiaggia. Per assicurarti di essere protetta, applica la protezione solare 15-20 minuti prima di uscire all’aperto. Dopodiché lasciala assorbire per almeno cinque minuti prima di passare al trucco.

Per una maggiore protezione, puoi utilizzare un fondotinta che ha anche un SPF incorporato. Tuttavia, non si dovrebbe mai fare affidamento solo sui prodotti cosmetici per una protezione UV completa, perché non coprono necessariamente quelle aree dimenticate come il collo e il dorso delle mani.

Usa una spugna per riapplicare la crema solare sopra il make up

Per riapplicare la protezione solare senza rovinare il tuo trucco, è necessario applicarla con la giusta attenzione. Per iniziare, applica una piccola quantità di protezione solare sulla sezione piatta di una spugna da trucco asciutta, ma non trascinarla sul tuo viso. Concentrati a tamponare e a sfumare la protezione solare su una piccola area alla volta per ottenere una copertura uniforme, poi passa alla sezione successiva.

Per evitare di cancellare il fondotinta, premi delicatamente la protezione solare sulla pelle e tampona, senza trascinare la spugna. Usando questa tecnica, potresti aver bisogno di ritoccare il tuo fard, ma non rovinerai tutto il tuo viso.

Utilizza formulazioni leggere di protezione solare

Quando raccomandiamo di usare creme solari leggere sopra il trucco, stiamo parlando di consistenza, non di un basso SPF. Una protezione solare più leggera si diffonde più liberamente sulla pelle. Sarai facilmente in grado di tamponare, mentre le formule più pesanti e spesse possono richiedere un certo grado di sfregamento che potrebbe rovinare il trucco.

Rimuovi il make up e riapplica la crema solare prima di esporti al sole

Mentre il metodo di riapplicazione della protezione solare appena descritto ti aiuterà a proteggerti da una breve esposizione solare, dovresti avere un occhio di riguardo per le esposizioni prolungate. Ti suggeriamo quindi dilavare il viso e applicare la protezione solare su una base pulita e asciutta, 20 minuti prima dell’esposizione.

Opta per una protezione colorata

Un altro consiglio per riapplicare la protezione solare è quello di provare una protezione solare colorata. Se ti piace un look naturale che lascia la tua pelle super luminosa, puoi scegliere una protezione solare colorata al posto del fondotinta. Tuttavia, la protezione solare colorata funziona bene sia sotto che sopra il fondotinta.