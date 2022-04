Pillole, iniezioni e semplice fame: I pericolosi estremi a cui vanno incontro le modelle per le passerelle della settimana della moda

Estremi che le modelle subiscono per perdere peso

La settimana della moda milanese sta per iniziare, e se sei una modella che vuole camminare sulle passerelle, è meglio che tu sia una taglia zero. Purtroppo, per far scendere un corpo di 5′ 8″ a un centinaio di chili ci vogliono misure estreme, e spesso pericolose.

“Pacchetti di sigarette, colonici giornalieri, lassativi, prodotti per dimagrire in farmacia , Adderal, farmaci da prescrizione che sopprimono l’appetito”, ha elencato per noi la top model Kira Dikhtyar. “Ho sentito storie che alcuni agenti di modelle incoraggiano le ragazze a fare speed e cocaina per accelerare il metabolismo e mangiare meno. E tutti i tipi di iniezioni stanno diventando sempre più popolari, dalle iniezioni di HCG che vanno con un piano di dieta di 500 calorie alle iniezioni di tiroide T3 che le modelle sane iniettano nel tentativo di accelerare la loro funzione tiroidea, che si traduce in un metabolismo più veloce.”

Dikhtyar ha detto che altre stanno provando l’ipnosi per frenare il loro desiderio di mangiare, mentre alcune ricorrono a mangiare batuffoli di cotone per riempire i loro stomaci brontolanti. Un manager di una modella ha detto che una cliente è stata costretta dal suo agente a fare pipì su un bastone da chetosi per assicurarsi che stesse aderendo alla dieta Atkins prescritta dall’agente e che non consumasse carboidrati.

La star di “Basketball Wives LA”, stilista ed ex modella Jackie Christie – che mostrerà la sua collezione durante la settimana della moda su modelle di tutte le forme e dimensioni – è stata anche testimone di alcuni metodi di perdita di peso sbalorditivi.

“Dall’assunzione di pillole per l’acqua al lavaggio del grasso, le modelle fanno tutto il possibile per eliminare il grasso in eccesso o il peso dell’acqua prima di andare in passerella”, ci ha detto. “Inoltre, ho visto modelle fare pulizie e diete ridicole – la dieta della zuppa di lattuga, la dieta del succo di limone, pillole dietetiche estreme ecc. Ho persino sentito di modelle che si disintossicano per un mese intero prima di una sfilata e si allenano tre volte al giorno. È pazzesco”.

Perché gli stilisti vogliono modelle di taglia zero?

Allora perché le riviste di fascia alta vogliono più modelle “piene” sulle loro copertine in questi giorni, mentre le sfilate di moda di fascia alta cercano ancora ragazze super magre e super giovani che vadano in passerella?

Le persone che raccolgono le riviste sono consumatori. Vogliono vedere persone che si riferiscono a loro, il che renderà il consumatore più desideroso di comprare prodotti.

Ma gli stilisti stanno mostrando i loro capi alla maggior parte del pubblico che sono per lo più rivenditori. Le collezioni sono anche considerate bozze, e quelle bozze sono montate su un manichino che è taglia 0 o taglia 2. L’altra preoccupazione dello stilista è che i capi fluiscano e siano ipnotizzanti sulla passerella e il modo per realizzarlo è che il vestito, i pantaloni, l’abito ecc. siano lunghi. L’unico modo per adattare un abito lungo è con una modella che sia magra e alta.

Lo stilista e autore vincitore dell’Emmy Award David Zyla ha detto che con così tanto in gioco durante le sfilate, gli stilisti non vogliono che i modelli che scelgono mettano in ombra le loro creazioni.

Di conseguenza, le modelle scelte sono tipicamente snelle e androgine in modo che il pubblico non sia distratto da un fianco formoso o da un seno pieno.

Salute dei modelli

Ma ci sono alcuni stilisti che stanno almeno professando la preoccupazione per la salute delle modelle.

Nel 2016 il presidente del Council of Fashion Designers of America, ha rilasciato delle linee guida sulla salute delle modelle per assicurare che le modelle rimangano in salute durante la settimana della moda. Queste indicazioni includevano che le modelle mostrassero un documento d’identità il giorno della sfilata per affermare di avere almeno 16 anni, fornendo pasti e spuntini sani nel backstage, educando l’industria a identificare i primi segnali di avvertimento in un individuo a rischio di sviluppare un disturbo alimentare, e incoraggiando le modelle che potrebbero avere un disturbo alimentare a cercare un aiuto professionale, vietando qualsiasi modella di continuare la professione senza essere prima approvata da un professionista medico.

Tuttavia, a differenza di alcune settimane della moda internazionali come Madrid e Israele, il CDFA si è fermato all’implementazione di un indice di massa corporea (BMI) minimo per le modelle, che impedirebbe alle modelle sottopeso di calcare la passerella.

Il CDFA non ha risposto a una richiesta di commento.

Diversi esperti del settore hanno detto che c’è solo tanto che può essere fatto per certificare che le modelle non stanno morendo di fame.

La questione è stata sollevata ripetutamente nel corso delle ultime stagioni, e come risultato sembra essere migliorata. Gli scout di modelle ora non cercano solo il look del momento, ma si preoccupano anche di rappresentare giovani donne bancabili che possiedono anche un aspetto sano.

Ci sono stilisti che hanno assunto modelle più curate e dall’aspetto sano. Lo stilista canadese Mark Fast ha fatto un passo avanti e dal 2009 presenta sulla sua passerella un mix di bellezze medie e plus-size”.

“Questa settimana della moda, solo Elie Tahari mi ha mandato indietro perché ero troppo magra”, ha aggiunto Kira Dikhtyar. “Quindi, credo di dovergli fare un applauso”.