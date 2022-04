Vino a dieta: ecco quanto se ne può bere per non ingrassare

Se siamo a dieta possiamo concederci un po’ di vino? Ecco quanto se ne può bere senza ingrassare e come consumarlo correttamente.

Quando seguiamo una dieta ipocalorica sicuramente consumare vino non è la scelta più indicata. Il vino, infatti, per quanto possa allietarci un pasto e renderlo subito più allegro creando un’atmosfera conviviale, non è certamente quello che ci serve per buttare giù i chili.

Il vino inoltre, fornisce calorie vuote, ovvero, che non apportano nessun valore nutritivo. C’è poi chi esorta a berlo, ma sempre con moderazione, per una sostanza che esso contiene, specie quello rosso, come il resveratrolo, un potente antiossidante capace di avere effetti benefici sull’organismo.

Se dunque i nutrizionisti in linea di massima lo sconsigliano, ammettono anche che una piccola quantità ci si può concedere, a patto di berlo nella giusta misura e sempre meglio ai pasti. Scopriamo allora quanto vino si può bere a dieta e come è meglio assumerlo per non ingrassare.

Ecco quanto vino si può bere a dieta

Vino a dieta sì o no? Si tratta di una delle domande che molto spesso chi segue una dieta ipocalorica si pone. Ovviamente il vino, essendo composto da zuccheri e alcol non apporta nessuna sostanza nutritiva ma solo calorie vuote.

Quindi possiamo dire che lo beviamo perché ci piace ma non perché ci fa bene. Ogni grammo di alcol poi fornisce 7 calorie, quindi ciò significa che se siamo a dieta è sempre bene assumerlo con moderazione.

Non solo, la presenza di alcol al suo interno non lo rende un prodotto salutare. Anche se comunque non possiamo non citare che il vino al suo interno ha pur sempre alcune sostanze come i polifenoli, specie il resveratrolo, contenuti soprattutto nel vino rosso, che contrastano la comparsa di radicali liberi e favoriscono la circolazione sanguigna. I polifenoli poi proteggono anche dall’ossidazione del colesterolo reputato “cattivo”.

Se allora siamo amanti del vino e proprio ci pesa rinunciarci anche a dieta potremo assumerlo nelle giuste quantità. Intanto, se seguiamo un regime ipocalorico possiamo consumarne un bicchiere da 125 grammi al giorno.

Chi non è a dieta può arrivare anche a 2-3 bicchieri al giorno, nel caso degli uomini, mentre per le donne sono sufficienti 1-2 bicchieri al dì.

Da evitare invece i superalcolici ovvero quelle bevande con un contenuto di alcol etilico sopra ai 21% gradi. Non dimentichiamo poi che più sale la gradazione alcolica e più salgono le calorie apportate dal vino.

Dunque, se un bicchiere di vino da 11 gradi contiene circa 77 calorie, si sale a 84 calorie con un vino da 12 gradi, fino ad arrivare a 91 calorie con un vino da 13,5 gradi.

Non dimentichiamo poi che bere vino mentre si mangia, e dunque ai pasti è preferibile, perché a stomaco pieno l’alcol viene assorbito più lentamente ed entra in circolo in quantità inferiori.

Inoltre, c’è anche un’altra indicazione che i nutrizionisti forniscono, ovvero quella di sorseggiare il vino e non berlo tutto d’un fiato. In questo modo infatti l’organismo può metabolizzarlo meglio. Il corpo infatti riesce a metabolizzare solo una certa quantità di alcol all’ora, e se questa diventa eccessiva, l’alcol diventa tossico per l’organismo.