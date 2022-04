Carmen di Pietro è una delle showgirl più discusse del momento, essendo attualmente una delle concorrenti della nuova edizione de L’isola dei Famosi. Ma vi ricordate com’era Carmen di Pietro da giovane? Che trasformazione!

La fascinosa Carmen Di Pietro è una delle più discusse concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, alla quale ha scelto di partecipare insieme al figlio Alessandro (con il quale non perde occasione per litigare, per un motivo o per un altro). Durante la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo, però, la Di Pietro ha subito una vera e propria trasformazione che ha stupito tutti. Ecco com’era qualche anno fa.

La Di Pietro e il figlio Alessandro sono attualmente in Honduras per partecipare al reality show l’Isola dei Famosi. La coppia, però, non sembra essere molto benvoluta dagli altri concorrenti del programma condotto da Ilary Blasi, anzi. Pare che tutti stiano cercando di evitarli. Il laconico commento di Jeremias “non vi vogliamo più”, d’altronde, è stato più che rivelatore. Ma cosa faceva Carmen Di Pietro prima di approdare alla famigerata isola?

Com’era Carmen di Pietro da giovane

Carmen (che ha fatto diverse operazioni di chirurgia plastica nel corso degli anni) ha raggiunto il successo nei primi anni Novanta, grazie a diverse collaborazioni con Gianni Ippoliti.

Su Rai1 ha infatti preso parte al programma Le sfumature di Ippoliti, mentre su Rai 3 ha partecipato a Spazio Ippoliti. Non sono mancati, negli anni, gli impegni in campo cinematografico e teatrale. Nel 1997 Carmen ha fatto lungamente parlare di sé dopo aver affermato che una delle sue protesi al seno era esplosa durante un viaggio aereo a causa della pressurizzazione della cabina.

A dare ancora più scandalo è stato però il suo discusso matrimonio, avvenuto nel 1998, con il giornalista e storico corrispondente Rai Sandro Paternostro, di ben 30 anni più vecchio di lei. L’evento ha fatto così scalpore da attirare l’interesse anche dei media stranieri. Dopo la morte di Paternostro, avvenuta nel 2000, la Di Pietro si è poi legata a Giuseppe Iannoni con il quale ha avuto i suoi due figli Alessandro e Carmelina. Ha giurato, però che non si sarebbe mai più sposata.

Dal 2001 al 2002 Carmen ha preso parte, come opinionista, al programma La vita in diretta, mentre nel 2002 ha ottenuto lo stesso ruolo per la trasmissione L’Italia sul 2. Nel 2004 è stata una delle concorrenti del reality L’isola dei famosi, edizione in cui è stata eliminata nel corso della quinta puntata. Nel 2005 ha preso parte, come soubrette, al programma Domenica In, presentato da Mara Venier.

Gli impegni recenti

Più recentemente, per tutto il 2014 è stata ospite fissa di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, mentre nel 2017 ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello VIP, allora condotto da Ilary Blasi. Nel 2019 ha l’abbiamo inoltre vista nel cooking show La prova del cuoco. Nel 2021, la showgirl ha partecipato come ospite speciale al programma La pupa e il secchione, mentre da marzo 2021 è nel cast fisso di Avanti un altro, trasmissione molto seguita e condotta da Paolo Bonolis. Carmen è anche molto apprezzata per il suo stile: se siete in cerca di un’ispirazione per il vostro look primaverile, date un’occhiata a questo outfit!