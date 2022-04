E’ stata una naufraga amatissima dell’Isola dei Famosi: com’è e cosa fa oggi

Ve la ricordate? Era una naufraga amatissima dell’Isola dei Famosi nel 2004. Inoltre era nota per essere stata una delle donne di Non è la Rai ed ex Velina di Striscia la notizia. Ecco cosa fa oggi!

Oggi vi parliamo di una delle soubrette più seguite e chiacchierate degli anni Novanta e dei primi anni Duemila. Iniziando la sua carriera televisiva come showgirl in Non è la Rai e subito dopo come Velina di Striscia la Notizia per poi approdare all’Isola dei Famosi. Avete capito di chi stiamo parlando?

Per chi non lo avesse ancora capito stiamo parlando di Alessia Merz! Classe 1974, Alessia p nata a Trento dopo fin dalla fanciullezza ha nutrito una forte passione per il mondo dello spettacolo.

Il suo debutto in televisione è avvenuto abbastanza giovane, a soli 18 anni. Alessia Merz, ha difatti preso parte alla trasmissione Bulli e pupe. Subito dopo arrivano le esperienze televisive che le forniscono maggiore notorietà, Non è la Rai e Striscia La Notizia.

Sempre in quegli anni diventa un’ospite fissa nel programma televisivo Quelli che il calcio e nel 2004 partecipa come concorrente all’Isola dei famosi. Quella è stata l’ultima esperienza di successo di Alessia. Da quel momento in poi la giovane showgirl scompare totalmente dal mondo televisivo. Sapete cosa fa oggi?

Alessia Merz, ecco cosa fa oggi la soubrette televisiva

Da quel lontano 2004 e da quella esperienza all’Isola dei famosi sono cambiate tante cose per Alessia Merz. Soprattutto il matrimonio con Fabio Bazzani, avvenuto nel 2005.

Dopo essere convolata a nozze la Merz ha deciso di abbandonare le luci dei riflettori per dedicarsi in maniera totalizzante alla sua famiglia e ai suoi due figli avuti dal matrimonio con il marito.

La showgirl nelle interviste ama raccontarsi come una donna dalle due vite, entrambe bellissime; una che gli ha permesso di fare carriere e sentirsi soddisfatta da un punto di vista professionale; l’altra che la rende estremamente forte, orgogliosa e felice come mamma e come moglie.

Alessia ha scelto con forza e fermezza di uscire fuori dal mondo dello spettacolo e che non può che esserne estremamente felice di averlo fatto.