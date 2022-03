Arredare un bagno di pregio: i must del 2022

Devi ristrutturare oppure sei alle prese con la scelta degli arredi del tuo nuovo bagno? Questa è una stanza della casa che richiede sempre una certa attenzione, perché è quella che spesso e volentieri viene vista dagli ospiti e deve trasmettere un senso di pulizia, ricercatezza ed accoglienza. Ogni elemento in un bagno di pregio deve essere esteticamente gradevole ma anche funzionale ed i must del 2022 rispondono proprio a queste due esigenze. Vediamo quali sono gli elementi che non possono proprio mancare in un bagno moderno.

# Sanitari e mobili sospesi

I sanitari ed i mobili sospesi vanno sicuramente per la maggiore al giorno d’oggi, al punto tale che stanno sostituendo quasi in toto i modelli tradizionali. D’altronde, presentano dei vantaggi non da poco sia dal punto di vista prettamente estetico che a livello funzionale. I sanitari sospesi, così come i mobili, sono perfetti per i bagni di piccole dimensioni in quanto allargano otticamente la percezione dello spazio, che appare più ampio ed arioso. Non solo: non toccando il suolo consentono di pulire al meglio il pavimento mantenendo la stanza perfettamente igienizzata. L’unica pecca dei sanitari sospesi è che sono più difficili da installare in alcuni contesti: lo scarico infatti deve essere collocato nella parete.

# Vasca idromassaggio

Un vero e proprio must have nel bagno di pregio è la vasca idromassaggio con doccia: un lusso che al giorno d’oggi si possono permettere tutti, in quanto esistono portali online come Import For Me che offrono modelli di altissima qualità a prezzi decisamente abbordabili. Vale dunque la pena prendere in considerazione questa opzione, perché avere una vasca idromassaggio in casa significa potersi concedere dei veri e propri momenti di relax, come in un centro benessere. Si tratta inoltre di un dettaglio di pregio, che sicuramente non passa inosservato.

# Doccia a filo pavimento

Se il bagno è di piccole dimensioni, potrebbe non essere possibile installare una vasca idromassaggio e allora si è costretti ad optare per la classica doccia. Un dettaglio che al giorno d’oggi vale la pena scegliere con cura è il piatto, perché quelli classici di un tempo non vanno più di moda ed esistono modelli decisamente più accattivanti dal punto di vista estetico. Parliamo dei piatti a filo pavimento, che non presentano gradini e che sono effettivamente belli da vedere. Si può però scegliere anche di installare un box doccia privo di piatto, sfruttando il pavimento: in tal caso occorre effettuare dei lavori specifici di posa delle piastrelle, che devono avere la giusta inclinazione per facilitare il fluire dell’acqua nello scarico.

# Rivestimenti a mosaico

Infine, un must dell’arredo bagno 2022 riguarda i rivestimento delle pareti, che vedono un grande ritorno del mosaico decorativo. Lo si può posare esclusivamente in alcune zone del bagno, come per esempio l’area della doccia, oppure in una parete intera. Le alternative in tal senso sono moltissime e ci si può sbizzarrire, dando libero sfogo alla propria fantasia per rendere l’ambiente unico ed originale al massimo, ma anche estremamente accogliente. L’importante è non esagerare: evitare cioè di rivestire interamente le pareti del bagno con un’unica tipologia di mosaico.