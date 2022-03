Crema antietà: attenzione, con questi errori ottieni l’effetto contrario

Crema antietà, ti sei mi chiesta se la stai applicando correttamente? Stai attenta perché potresti commettere questi errori.

La pelle con l’avanzare dell’età tende ad essere più fragile e incline alla secchezza, il che significa che la zona mostra i segni dell’invecchiamento più rapidamente. Pensa solo alle tanto odiate zampe di gallina o alle detestate macchie solari.

Le creme antietà sono formulate specificamente per la pelle più sottile e delicata, ed è per questo che tendono ad essere più dense.

Crema antietà, come ottenere il risultato sperato

Le creme antietà possono contenere anche più olio rispetto ad una semplice crema. Non solo, spesso presentano degli ingredienti attivi che mirano a problemi specifici.

Se sei alle prime armi o non ti sei curata minimamente di applicare una crema antitetà fino a questo momento, fai attenzione agli errori che potrebbero sabotare i vostri obiettivi anti-invecchiamento.

Pensi che sia basti una normale crema idratante

Questo è molto semplice: applicare una semplice crema idratante per il viso non darà gli stessi risultati.

La crema idratante è ottima per idratare la pelle, ma se stai cercando di rallentare i famosi segni dell’invecchiamento, hai bisogno di una buona crema antietà.

Usi troppa crema antietà

Hai mai notato quanto siano piccoli i vasetti della crema? C’è una ragione per cui non si trovano dei contenitori giganti. Infatti, usarne troppa può ritorcersi contro di te.

Alcuni credono che più prodotto si usa, migliore sarà la sua efficacia. Tuttavia, mettere troppo prodotto può ostruire i pori e persino causare irritazione.

Non lasci che il prodotto si assorba

Devi assicurarti di dare a qualsiasi prodotto che metti sulla pelle il tempo di penetrare. Assicurati di dargli qualche minuto per insinuarsi nella pelle e sentire i suoi effetti.

Questo significa non stratificare troppi prodotti in un breve periodo di tempo, compresi altri trattamenti per la pelle o qualsiasi trucco o protezione solare da applicare. E se stai andando a letto, assicurati di dare alla tua crema antietà abbastanza tempo per assorbirla prima di sdraiarti, altrimenti rischi di trasferire il prodotto sul tuo cuscino.

Ti aspetti risultati immediati

Mentre alcune creme possono immediatamente rimpolpare e minimizzare l’aspetto delle rughe, può essere necessario un po’ di tempo per vedere dei risultati a lungo termine.

Dai tempo alla tua crema antietà, almeno dai 30 ai 60 giorni. Inoltre, ricorda che le creme non sono una chirurgia plastica, quindi non aspettarti un cambiamento drastico.