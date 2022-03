Vuoi delle patate al forno perfette? Inizia ad evitare questi errori

Scopri quali sono gli errori da evitare per ottenere delle buone patate al forno.

Le patate al forno sono tra le ricette più amate di sempre. Si rivelano infatti estremamente gustose ed in grado di sposarsi al meglio con piatti di ogni tipo.

A volte, però, può capitare che a causa di alcuni errori banali ci si trovi a non ottenere l’effetto desiderato ma con patate poco croccanti, bruciacchiate, insapori o semplicemente non buone con le si vorrebbe. Per fortuna, basta comprendere dove si sbaglia per poter contare su un risultato migliore. Ecco, quindi, gli errori che dovresti annotarti al fine di non commetterli mai più.

Gli errori che non dovresti più fare quando prepari le patate al forno

Se anche tu sei un’amante delle patate al forno e desideri provare l’emozione di prepararle da sola ottenendo un buon risultato, sei nel posto giusto.

Stiamo infatti per affrontare gli errori più comuni che probabilmente hai fatto anche tu e che, una volta scoperti non rappresenteranno più un problema.

Scegliere le patate sbagliate

Per poter contare su patate al forno croccanti e golose è fondamentale saper scegliere le qualità più adatte. Tra queste ci sono le novelle e tutte quelle che, in genere, sono poco farinose. Scegliere le prime che si trovano o quelle che costano meno è quindi un errore che non dovrai fare mai più. Solo così potrai infatti contare su un risultato piacevole e tutto da gustare.

Non metterle in ammollo nell’acqua fredda

Questa tecnica, sempre più in uso da quando sono arrivate le friggitrici ad aria è anche importante per la cottura delle patate al forno. In questo modo, infatti, si può eliminare dell’altro amido, ottenendo delle patate più croccanti. Pensare che sia un metodo da usare solo per chips di patate è quindi molto sbagliato. Basterà provarci una volta per cogliere la differenza.

Tagliarle in pezzi disuguali

È vero che per cuocere delle patate al forno non serve una precisione chirurgica, prestare attenzione alla loro grandezza è per molto importante. Mettere in forno pezzi di grandezza diversa porta infatti a bruciacchiarne alcuni e a lasciarne indietro altri. Per questo motivo, la prossima volta che deciderai di cimentarti con la cottura delle patate al forno, farai bene a ricordarti di questo particolare.

Non speziarle è tra gli errori che si fanno con le patate al forno

Le patate sono buone condite con olio e sale e anche con origano. La verità, però, è che si prestano all’uso di diverse spezie. Motivo per cui, un errore comune e che non andrebbe mai fatto è quello di non osare. Provare più e più combinazioni di spezie farà la differenza, offrendoti ogni volta un piatto diverso.

Lasciarle cuocere troppo tempo

Controllare le patate durante la cottura è di fondamentale importanza. Queste dovranno infatti essere ben cotte ma non troppo. Il rischio è altrimenti quello di ritrovarle bruciate o così dure da non poterle gustare. Il segreto è quindi quello di controllarle e di provare ad assaggiarne una quando iniziano a dorarsi. In questo modo avrai la certezza di spegnere il fuoco al momento giusto.

Imparare a non commettere errori con le patate al forno ti consentirà di gustare un contorno buono e che potrai abbinare in modi sempre diversi. Il tutto per presentare ai tuoi ospiti o alla tua famiglia piatti indiscutibilmente più buoni. Un po’ come avviene quando impari a preparare una pizza non secca eliminando alcuni errori davvero comuni.