Ilona Staller rifatta? Ecco com’era prima di approdare all’Isola dei Famosi!

Ilona Staller si è rifatta oppure la sua bellezza è tutto frutto di madre natura? Ecco com’è cambiata la naufraga di Ilary Blasi durante il corso di questi anni.

Ilona Staller è senza dubbio uno dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo più versatili in assoluto. Ha iniziato e consolidato la sua carriera nei film a luci rosse per poi passare in politica ed infine affermarsi come personaggio del piccolo schermo degli italiani.

Tant’è che di recente Cicciolina, questo era il suo nome d’arte, ha scelto di mettersi in gioco prendendo parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che per il secondo anno consecutivo vede Ilary Blasi nei panni di padrona di casa.

Il suo obiettivo, ha subito messo in chiaro durante il suo debutto nel programma, è quello di far conoscere al pubblico una parte diversa di lei, quella più fragile e vulnerabile rispetto a quella più passionale che è emersa durante il corso di questi anni e i telespettatori sembrerebbero apprezzare e non poco questa sua scelta.

Alcuni però sospettano che la sua bellezza non sia del tutto frutto di madre natura e che durante il corso di questi anni abbia scelto di sottoporsi ad alcuni interventi chirurgi per migliorare alcuni aspetti del suo corpo. Ilona Staller si è rifatta oppure sono soltanto insinuazioni infondate? Vediamo insieme com’è cambiata durante il corso di questi anni.

Ilona Staller si è rifatta? Ecco il prima e il dopo della concorrente dell’Isola dei Famosi

Prima di proseguire con il tema principale di questo articolo, è nostro dovere morale fare alcune importanti precisazioni riguardo quello che state leggendo. Questo articolo nasce con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro parere in merito ai personaggi o temi trattati.

Ognuno è libero di fare quello che più desidera con il proprio corpo senza andare incontro ad inutili giudizi morali o critiche. Chiarito questo importante aspetto, proseguiamo con i presunti ritocchini di Ilona Staller.

Facendo un rapido confronto con le foto del passato, prima che diventasse famosa con il nome di Cicciolina, è possibile vedere che Ilona è rimasta praticamente uguale. L’unico intervento a cui ha scelto di sottoporsi, e che ha ammesso lei stessa, è stato quello di rifarsi il seno. Per il resto no, c’è però chi sospetta che abbia scelto di farsi negli ultimi tempi qualche punturina ma lei non ha mai parlato.

Ilona Staller rifatta o meno, resta comunque una bellissima donna che è riuscita a conquistarsi il suo spazio nel vaso mondo dello spettacolo e senza alcun dubbio ha lasciato il segno diventato un personaggio squisitamente pop.