Se hai almeno 40 anni e vuoi una pelle da 20enne usa il jade roller

Se hai (almeno) 40 anni e vuoi una pelle da 20enne, il tuo migliore alleato dovrebbe essere il jade roller. Non sai di cosa di tratta? Te lo spieghiamo noi.

I migliori alleati dopo gli anta? I tool anti – age, che dovrebbero diventare per te indispensabili.

A cosa servono? A tantissime cose, ma possiamo riassumere i loro benefici per adesso (ci torneremo dopo in maniera più approfondita).

Innanzitutto, migliorano la circolazione (cosa che a sua volta rende più luminosa la pelle), tonificano i muscoli, eliminano i rossori, riducono il gonfiore e stimolano il drenaggio linfatico.

Quali sono i più conosciuti? Ce ne sono diversi, ma tra questi ricordiamo soprattutto il jade roller.

Il “rullo di giada” arriva direttamente oltreoceano – dai luoghi in cui la skin care è un dogma per ogni donna – e punta a diventare il miglior alleato della nostra pelle.

Affonda le sue radici nel lontanissimo settimo secolo – ma ovviamente allora non aveva la forma che ha oggi – ed era utilizzato dalle donne della dinastia Qing, per le quali questo era il miglior alleato contro le rughe.

Sono passati diversi secoli da allora, il mondo si è evoluto, i prodotti di bellezza si sono moltiplicati esponenzialmente, ma oggi questo è comunque uno degli “attrezzi” più usato in tutto il mondo e questo già ci dice tanto sulla sua utilità.

Ma di cosa si tratta esattamente? Se sei curiosa di scoprirlo e stai cercando un alleato contro le rughe, leggi attentamente quello che stiamo per dirti.

Jade Roll: il miglior amico della nostra pelle

Partiamo subito parlando della forma di questo oggetto. Altro non è che un rullo massaggiatore, costituto da due pietre di giada di forma ovale, poste esattamente alle due estremità.

Se, quando stai per acquistarlo, noti che una di queste giade è più grande e l’altra più piccola, non è un difetto di fabbrica: la grande serve per guance, zigomi, mento e fronte, la piccola per contorno oggi e labbra.

In commercio ne troverai due tipi: una classica, che ha la superficie liscia, e l’altro “reticolare” – perchè ha la forma irregolare – che è una sua evoluzione, perchè rende il massaggio facciale molto più intenso.

A cosa serve il jade roller? Lo abbiamo già anticipato prima: migliora la circolazione sanguigna (rendendo quindi anche più luminosa la pelle), tonifica i muscoli di viso e collo, riduce il gonfiore sotto gli occhi (quindi aiuta ad eliminare occhiaie e borse), rende la pelle più elastica (che, tradotto, significa che riduce esponenzialmente le rughe).

Questo strumento inoltre ha la capacità di stimolare il sistema linfatico del viso, che svolge un’azione disintossicante e drenante. Ciò significa che rende la pelle più compatta e che rimuove le impurità, così tra l’altro il nostro viso sarà pronto per accogliere maschere, sieri, creme e così via.

Tra le altre cose, secondo i principi della cristalloterapia, la giada è anche un ottimo rimedio anti stress: è in grado di assorbire le energie negative ed inoltre stimola il sistema immunitario e quindi lo aiuta a lavorare meglio.

Come si usa? Parti applicando la crema notte che usi in genere su collo e viso. Passa poi il tuo jade roller sulla pelle facendo un delicato massaggio, ma stai attenta a fare ogni movimento verso l’alto. Passalo su guance, zigomi, contorno occhi, contorno labbra, fronte, collo.

Grazie al manico lungo, la pressione del massaggio è ben distribuita sul viso. Questo significa che è in grado di donare benefici alla pelle senza irritarla.

C’è poi anche un altro segreto che nasconde il jade roller: nonostante venga passato più volte sulla pelle, non si riscalda mai più di tanto, ma mantiene la sua temperatura sempre bassa. Ciò significa che sfrutta anche tutti i vantaggi della crioterapia, ecco perchè il suo effetto drenante è così potenziato.

Quante volte usare il jade roller e per quanto tempo? Dovresti usarlo almeno 3 volte a settimana per vedere il suo effetto potenziato, per circa 10 minuti (se riesci anche per 15 minuti è ancora meglio).

Un altro tool anti – age molto conosciuto è anche il dermaroller, che potremmo definire una sua evoluzione e di cui abbiamo parlato non molto tempo fa.