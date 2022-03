Capelli lisci: consigli pratici per prendersene cura

Capelli lisci: non hai ancora trovato il modo migliore per prendertene cura? Segui i nostri consigli per un risultato da pro.

Quante di noi hanno sognato almeno una volta di avere dei bellissimi capelli lisci? Ma attenzione, anche se li hai, non significa che stai seguendo la corretta routine di cura.

Infatti, non sembrerebbe, ma i capelli lisci richiedono molta cura, forse anche più di quelli ricci, in quanto sono più suscettibili al grasso, all’umidità e allo sporco. Perciò, vogliamo aiutarti dandoti dei preziosi consigli per la cura dei tuoi capelli lisci.

Capelli lisci, consigli semplici ma efficaci

Per te abbiamo stilato una serie di consigli che ti aiuteranno a prenderti cura dei tuoi capelli. Non preoccuparti, non sono così difficili come puoi pensare.

Qui di seguito ti elenchiamo i principali step che ti consigliamo di seguire per ottenere un risultato sempre al top.

Prova lo shampoo secco tra una doccia e l’altra

Poiché i tuoi capelli e il tuo cuoio capelluto possono risultare un po’ grassi, ti consigliamo di utilizzare lo shampoo a secco tra una doccia e l’altra e per esempio, anche dopo un allenamento. Così facendo, ridurrai il sudore e lo sporco.

Come applicarlo? Semplice: usa le dita per sollevare e sezionare i capelli, e concentrati sulla spruzzatura nella zona della radice. Attenzione, tieni sempre la bomboletta a circa 15 centimetri di distanza dal cuoio capelluto. In questo modo, si distribuisce non solo sulle radici, ma anche intorno ad esse. A questo punto non ti resta che massaggiare il cuoio capelluto, passare le dita tra i capelli e il gioco è fatto.

Crea volume con questi pratici consigli

Soprattutto se hai i capelli fini e sottili, potresti aver bisogno di aumentarne il volume. Puoi quindi usare uno spray texturizzante. Dopodiché asciuga i capelli dalle radici verso l’alto. Noi ti suggeriamo uno spray secco: aggiunge spessore dappertutto e non crea peso inutile alla radice.

Impara a combattere l’effetto crespo sui capelli lisci

Anche se riguarda maggiormente le donne con i capelli ricci, anche tu non sei estranea al crespo, specialmente quando c’è umidità nell’aria.

Per evitare l’effetto crespo, aggiungi alla tua routine un po’ di olio secco, utilizzando una spazzola a setole miste.

Applica l’olio quando i capelli sono ancora bagnati, dalle punte a metà della chioma. Questo infatti, agirà come una barriera, impedendo ai liquidi di penetrare.

Scegli la spazzola giusta

Per prevenire la rottura dei capelli, hai bisogno della spazzola giusta. Per te la migliore è una spazzola con pale. Infatti, la sua superficie piatta la rende un ottimo strumento per lisciare, combattere l’effetto crespo e l’elettricità statica.

Inoltre, con la sua forma larga e piatta, può contenere più setole e districare i capelli più velocemente e con meno passaggi. Ricordati però di non utilizzare la spazzola subito dopo essere uscita dalla doccia. In questo momento i tuoi capelli sono più fragili, quindi potresti finire per tirarli, aggrovigliarli o romperli.

Per prevenire i nodi che spesso seguono la doccia, dai una spazzolata ai tuoi capelli prima di entrare. Se sei abituata a pettinarti sotto la doccia, allora applica il balsamo, districa le ciocche con le dita, poi usa un pettine a denti larghi prima di risciacquare.

Non lasciarti ingannare dai capelli lisci: possono sembrare semplici da curare, ma i capelli naturalmente lisci richiedono molta manutenzione. Come hai visto, ci sono tante cose che puoi aggiungere alla tua routine per rendere i tuoi capelli lisci più sani e protetti.