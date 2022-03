20 FEBBRAIO ORE 22:00

Anche quest’anno l’inverno ha fatto il su tempo e vola via insieme alle rigide temperature. La primavera bussa alle porte e l’estate, ancor più briosa, la segue con impazienza. Con l’arrivo della bella stagione, Shein prende brandine, ombrellone e coglie al volo i primi timidi germogli floreali e i tiepidi accenni di calore per unirli nell’espressione più iconica della moda con la sfilata virtuale primavera/estate 2022.

#SHEINFORALL

L’INCLUSIVITÀ OLTRE IL CONCEPT

La vera innovazione della sfilata primavera/estate 2022 firmato dalla collezione #Sheinfor all non risiede solo nell’avanguardia del green screen, che ne supporta l’eccellente realizzazione digitale, ma nella mission dell’inclusività oltre il concept. L’espressione della moda di SHEINforall è aperta a tutte le fisicità: nessuno corpo è escluso. In una società sempre più stretta e soffocata in arbitrari canoni di bellezza, dove la standardizzazione siede al posto della naturalezza; il colosso d’abbigliamento e accessori sfida le regole della body culture e vince l’insensatezza di taglie e stereotipi. Colori caldi, vividi e vivi saranno indossati su forme differenti ed esclusive. All’attivo dal 2012, l’obiettivo di Shein è lo stesso di sempre: abbattere le convenzioni sociali. Non c’è alcun legame tra misura ed estetica: la bellezza è spontanea e, soprattutto, sempre diversa. Attraverso la sfilata in onore all’alterità di gusto e morfologia, Shein lancerà la moda primavera/estate 2022 domenica 20 febbraio alle ore 13:00 PST (ore 22:00 in Italia).

5 TEMI

THE BADDIE

capi raggianti ed esclusivi per donne ostinate, determinate, che amano divertirsi e che sanno quello che vogliono

THE OFF-DUTY MODEL

Outfit pensati per essere impeccabili ogni giorno. Silhouette ricercate ed ergonomiche per non sacrificare lo stile per il comfort: sfoggia entrambi nella quotidianità.

THE SWEETHEART

Il dolce amaro contrasto tra la tenerezza e l’insolenza in uno stile unico a metà tra lo streetwear e il pop moderno. Per chi non vuole passare inosservato.

THE RULE BREAKER

Look freschi e moderni figli degli anni 2000.

THE MODERN MUSE

Creazioni chic e senza tempo pensate per le donne all’avanguardia, che amano il lusso e le tendenze all’ultimo grido

NEW. NOW. FOR ALL.

La sfilata della collezione primavera/estate 2022 di #Sheinforall inizierà domenica 20 febbraio alle 13:00 PST (22:00 Italia). Puoi guardare l’evento tramite l’app gratuita di SHEIN e sui canali YouTube, Twitter, Instagram e Facebook ufficiali di SHEIN.

MARCHI IN ESIBIZIONE

SHEIN SXY I SHEIN SXY CURVE I GLOMODE I DAZY I Y2K