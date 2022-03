Essere trendy a 40 anni si può, se conosci le regole di stile giuste!

Essere trendy a 40 anni valorizzando la tua fisicità può essere un gioco da ragazzi, solo se conosci le regole di stile giuste! Vuoi scoprire come creare outfit alla moda e dare un tocco più fresco al tuo aspetto? Sei sulla guida di stile giusta!

La moda ha molti poteri, positivi e negativi. Può donarci forza e coraggio, può farci sentire bellissime e a nostro agio con il nostro corpo. Può anche enfatizzare difetti o regalarci anni in più. Esatto, perché creare outfit che valorizzino la nostra fisicità e personalità non è sempre facile, e oggi noi di CheDonna siamo qui per aiutarvi in questo. Studieremo insieme le regole per creare outfit trendy over 40 e creeremo dei look da tutti i giorni! Siete pronte? Iniziamo!

Quante volte ci siamo svegliate la mattina in ritardo, abbiamo aperto l’armadio, indossato le prime cose che abbiamo trovato, e siamo uscite di casa, sentendoci non a nostro agio con i vestiti che stavamo indossando.

Sembrerà una banalità, ma vestirsi con gli abiti giusti non solo può migliorarci da un punto di vista estetico, ma soprattutto dal punto di vista emotivo. Ci fa sentire bene con noi stesse, anche quando stiamo vivendo una giornata difficile.

Oggi in questa guida di stile targata CheDonna vedremo come creare degli outfit che ci facciano sentire a nostro agio, trendy, e che valorizzino la nostra figura over 40!

In più scopriremo i trucchetti necessari per evitare quegli errori di stile fastidiosi che ci fanno sembrare più grandi!

Siete pronte? Partiamo!

Essere trendy a 40 anni? Ecco le regole di stile che devi conoscere!

La prima cosa da tenere a mente all’ora di creare outfit trendy se abbiamo più di 40 anni è che dobbiamo sempre prestare attenzione ai capi nello specifico da utilizzare, prima ancora di creare il nostro outfit.

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo le regole da tenere a mente per creare un look over 40 con i fiocchi:

usare capi di tendenza: anche se in questi anni la moda vintage ha preso il sopravvento, non è la scelta migliore se non siamo più giovanissime. Capi di stagioni passate hanno la capacità estetica di donarci anni in più di età. Quindi utilizziamo capi di tendenza, come jeans morbidi, camicia di cotone bianca oversize e borsa colorata da portare a mano.

anche se in questi anni la moda vintage ha preso il sopravvento, non è la scelta migliore se non siamo più giovanissime. Capi di stagioni passate hanno la capacità estetica di donarci anni in più di età. Quindi utilizziamo capi di tendenza, come jeans morbidi, camicia di cotone bianca oversize e borsa colorata da portare a mano. sneakers : non le avete mai utilizzate? È arrivato il momento di farlo! Le sneakers sono l’elemento da avere assolutamente per creare outfit freschi e alla moda! In più, per utilizzare al meglio le sneakers ogni giorno ecco gli errori di stile che non dovrai commettere!

: non le avete mai utilizzate? È arrivato il momento di farlo! Le sneakers sono l’elemento da avere assolutamente per creare outfit freschi e alla moda! In più, per utilizzare al meglio le sneakers ogni giorno ecco gli errori di stile che non dovrai commettere! mix & match: cerca sempre di mescolare le tendenze del momento. Ad esempio un look da ufficio potrebbe essere giacca blazer, t-shirt basica, pantalone taglio uomo, mocassino (ultima tendenza in fatto di scarpe), e a chiudere in trench coat beige! Classy ma trendy!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna su come creare un perfetto look over 40!

Alla prossima guida di stile! Il divertimento è assicurato!