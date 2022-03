Acne: i trucchetti più efficaci per farlo sparire con il make up

Acne, trucchetti di make up: Hai usato tutte le tecniche possibili ed immaginabili? Non ti resta che ascoltare i nostri preziosi consigli.

Che brutta bestiaccia l’acne! Ma come riuscire a nasconderla senza che nessuno se ne accorga? Finché usi il giusto make up per l’acne, e impieghi alcuni semplici trucchetti, sarai in grado di nasconderla senza peggiorarla.

Quante di noi si sono stancate di questa maledetta acne e non sanno più come nasconderla! Probabilmente in passato hai usato una miriade di tecniche ma forse non sei ancora riuscita a trovare quella giusta.

O magari stai semplicemente utilizzando dei prodotti sbagliati. Con il nostro aiuto riuscirai a nascondere questa dannata acne una volta per tutte.

Acne, i trucchetti di make up per ogni tipo di pelle

Segui i nostri consigli su come applicare il make up e soprattutto quale tipo di prodotto si adatta maggiormente alla tua pelle e alle tue esigenze.

Con questi semplici trucchetti che ti elenchiamo qui di seguito potrai finalmente ottenere una copertura da pro.

Schiarisci con il correttore

L’approccio migliore per coprire l’acne è usare prima un correttore leggero, poi passare ad un correttore che corrisponda al tuo tono di pelle. Quindi, inizia con un correttore liquido che è di una o due tonalità più chiara del vostro tono di pelle e mettilo delicatamente nella zona interessata prima di passare al correttore e al fondotinta.

Scegli bene il correttore colore carne

Per nascondere le imperfezioni, un correttore cremoso è sempre una buona idea. Evita quello in polvere, perché non farà altro che attirare l’attenzione sull’acne!

Dopo aver applicato il correttore, utilizza lo stesso correttore in una tonalità diversa, che si abbini perfettamente alla tua pelle, applicandolo con la spugnetta da make up in modo da poter coprire i brufoli nei punti in cui potresti non essere in grado di raggiungere con le dita. E non strofinare il correttore, sii gentile e tampona leggermente. Questo approccio ti aiuterà a non mandare via il trucco che hai già applicato.

Trasforma la tua imperfezione in un segno di bellezza

Se il tuo brufolo non è troppo grande, puoi assolutamente trasformarlo in un segno di bellezza, che può dare al tuo viso un po’ più di carattere. Tutto quello che devi fare è prendere un eyeliner marrone e coprire la macchia in modo efficace e realistico. Assicurati di usare uno spray fissante per evitare che il tuo marchio di bellezza si sbaffi durante la giornata.

Rimuovi tutto a fine giornata

Se vuoi truccarti senza peggiorare la tua acne, la cosa più importante che puoi fare è rimuovere il make up. No, non stiamo dicendo di non indossarlo, devi semplicemente ricordarti di toglierlo alla fine della giornata.

Questo perché quando si dorme con il trucco, questo può mescolarsi con lo sporco e il grasso che si è accumulato sulla superficie della pelle durante il giorno, e ciò può portare all’ostruzione dei pori, e quindi alla formazione dell’acne.

Scegli uno struccante senza risciacquo, come l’acqua micellare, costituita da piccole molecole di olio che aiutano a sollevare lo sporco, il grasso e il trucco dalla pelle.

Se sei di fretta o in viaggio, puoi utilizzare le salviette struccanti che rimuovono delicatamente ma efficacemente ogni traccia di trucco. Non solo, eliminano anche lo sporco e il grasso per una pelle pulita e rinfrescata.