Era la perfida amante di Melrose Place: ecco che fine ha fatto

Vi ricordate la perfida amante di Melrose Place? Si tratta di Heather Locklear era Amanda nella serie cult degli anni novanta. Ecco cosa fa oggi l’attrice

Sono passati 22 anni dalla conclusione di una delle serie TV americane più amate, nonostante non abbia raggiunto il clamoroso successo di Beverly Hills 90210, Melrose Place resterà indelebile nella memoria degli spettatori e dei fan nati a cavallo fra gli anni ottanta e gli anni novanta.

Oggi vogliamo parlarvi di una delle sue protagoniste, l’indiscussa Amanda. Impersonata da Heather Locklear nella serie cult degli anni Novanta Melrose Place (soap-opera andata in onda dal 1992 al 1999).

L’attrice, entrata inizialmente nel cast come personaggio occasionale per poi diventare una dei protagonisti fissi, oggi ha 60 anni.

Oggi, l’amatissima Amanda di Melrose Place non sembra più quella di un tempo e cambiata ma non soltanto per l’età. Infatti nella sua vita ha dovuto affrontare problemi di droga e alcool, uniti a qualche ritocco di troppo, sembrano aver trasformato la bellissima attrice. Ma scopriamo insieme più nel dettaglio.

Amanda di Melrose Place, ecco com’è diventata oggi l’attrice

Heather Locklear era Amanda nella serie cult degli anni Novanta Melrose Place. Nata a Westwood, il 25 settembre 1961, Heather Locklear ha preso parte a storiche serie d’Oltreoceano come Love Boat e Dynasty prima di arrivare, nel 1993, a Melrose Place.

Dopo quell’esperienza durata fino al 1999, l’attrice Heather Locklear ha fatto altre comparse in film e serie televisive importanti. Purtroppo, anche in seguito ad alcuni problemi con la legge e con la dipendenza da varie sostanze, gli ultimi anni per Heather non sono stati facili.

Per colpa della dipendenza da alcol e droghe che l’hanno costretta a tornare in rehab almeno cinque volte, la bella attrice ha dovuto interrompere la sua carriera televisiva.

Una lotta lunga anni, quella di Heather Locklear, che finora non è mai riuscita a sconfiggere del tutto il mostro della dipendenza. Un percorso doloroso che, col passare degli anni, ha segnato anche il suo volto.

Un cambiamento che tocca anche altri personaggi famosi delle serie Tv e delle soap opera, come quello che è successo a Nick di Beautiful o a Xena.

Tuttavia ora sembra che stia ritrovando la pace. In Melrose Place la ricordiamo come un personaggio complesso quasi quanto si è poi rivelata essere lei. Pareva assurdo che qualcuno potesse resisterle. Eppure metteva quel tocco di torbido che se da una parte disturbava, dall’altra affascinava.