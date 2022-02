Tinta per capelli over 40: evita questi errori per non sembrare più vecchia

Tinta per capelli over 40: i capelli con l’età cambiano, perdono colore e diventano più secchi. Perciò cerca di evitare questi errori.

I capelli, come ben sai, tendono a diventare grigi con il passare degli anni e anche la consistenza cambia in maniera significativa. La prima cosa che ci viene in mente è quella ricorrere ai ripari con la tinta per capelli, ma attenzione a quello cha fai.

Se non scegli quella giusta o non sai applicarla bene, potresti addirittura correre il rischio di ottenere l’effetto contrario: sembrare più vecchia! Eh già, perciò vogliamo aiutarti cercando di farti evitare gli errori più comuni che le donne over 40 fanno con la tinta per capelli. Scopriamoli insieme.

Tinta per capelli over 40: cosa evitare

L’errore che le donne over 40 anni fanno con la tinta per capelli è cercare di sembrare troppo giovani o pensare di dover sembrare vecchie.

Per capire come migliorare la tua tinta, individua il il tuo errore più comune e cerca di risolverlo. Vedrai che non è così difficile come credi.

Tinta per capelli over 40 troppo scura

Con un colore troppo scuro si rischia il problema di mettere in evidenza le linee e le rughe. Inoltre, se hai i capelli grigi, la linea di demarcazione risulterà più evidente quando i capelli iniziano a crescere.

Opta dunque per una o due tonalità più chiare in modo che la tinta riesca ad aggiungere un riflesso di luce alla tua pelle, abbassando allo stesso tempo il contrasto creato dai colori scuri.

Attenersi al colore dei capelli della propria giovinezza

È comprensibile che le persone diano per scontato che il modo migliore per affrontare i loro capelli grigi sia quello di tingerli di nuovo al loro precedente colore naturale. Tuttavia, questo è un errore.

Come perdiamo il pigmento nei nostri capelli, lo perdiamo anche nella nostra pelle. È un processo graduale, quindi il nostro colore di capelli dovrebbe riflettere questo processo.

Troppo audace

Spesso i colori audaci hanno un aspetto innaturale. Assicurati che il colore sembri naturalmente amalgamato. Puoi stare al passo con le tendenze se utilizzi un approccio sfumato.

Il segreto sta tutto nel posizionamento. Si può tingere una sezione della frangia o intorno all’attaccatura dei capelli per incorniciare il viso. Se hai i capelli grigi, puoi sperimentare con toni pastello come il rosa pallido o il blu fumoso.

Capelli troppo scuri intorno all’attaccatura

Assolutamente vietato, ma questo non significa che se sei bruna devi improvvisamente diventare bionda. Si può benissimo graduare le sfumature brune, creando un look che diventa progressivamente più scuro da dietro a davanti. Questo starà molto bene con il tuo viso e darà ai capelli lucentezza e profondità.

Aggiungi quindi toni e sfumature più tenui intorno ai lati del viso per dare vitalità agli occhi. Se scegli un colore troppo scuro, questo darà l’effetto contrario e ti farà sembrare molto spenta e tetra.

Decolorare i capelli grigi

I capelli grigi hanno bisogno di essere trattati con estrema cura. Infatti, si tratta di capelli più ruvidi, quindi fai attenzione a non mettere troppo in risalto le ciocche, perché la condizione dei capelli può risentirne, il che di per sé è un invecchiamento.

Ricordati anche di usare molti trattamenti riparatori sui capelli grigi che sono stati colorati. Quindi oltre alle maschere, opta anche per l’olio per capelli e gli shampoo e i balsami specifici.

Troppo chiari

I capelli troppo chiari possono sembrare grigi. Scegliere una tinta per capelli troppo chiara può invecchiare tanto quanto sceglierne una troppo scura. È importante mantenere un certo livello di contrasto tra il colore dei capelli e il tono della pelle. Altrimenti i tuoi capelli perderanno profondità.

Troppe mèches

Se i tuoi capelli hanno troppi riflessi, possono sembrare danneggiati e poco brillanti. Inoltre, possono apparire troppo spessi e secchi. Anche se i tuoi capelli hanno delle mèches, queste devono essere posizionate in modo strategico per far risaltare la giusta tonalità dei tuoi capelli e della tua pelle.

Stai lontano dai riflessi con toni freddi. Quando si è giovani, è più facile cavarsela con queste tonalità. Ma quando hai più di 40 anni, dovresti puntare su toni dorati. Assicurati che questi siano più luminosi intorno al viso e sulla parte superiore per far sembrare la tua pelle calda e giovanile.