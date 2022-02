Una Vita anticipazioni: un clamoroso ritorno ad Acacias

Una Vita anticipazioni della settimana. Un grande ritorno ad Acacias, pronto a sorprendere tutti gli abitanti. Si tratta proprio di lui…

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Felipe ritorna ad Acacias

Nelle nuove puntate di Una vita, avverrà un grande ritorno nel quartiere di Acacias. Si tratta di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Nelle recenti puntate in onda in Italia di Una Vita, vedremo un grandissimo ritorno. Si tratta di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Se seguite le nostre anticipazioni saprete già che l’Alvarez Hermoso ha preso la decisione di lasciare il quartiere di Acacias al fine di distaccarsi dall’odiata moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e poter fare visita in Austria al figlio adottivo Tano, ormai diventato un medico rinomato.

Tuttavia, la partenza dell’uomo non sarà affatto definitiva, dato che tornerà a riaffacciarsi nel rione nel corso dell’episodio 1350 della telenovela iberica.

Genoveva riceverà delle notizie da Cuevas, l’inestigatore privato che aveva arruolato per seguire il marito grazie all’aiuto di Aurelio Quesada (Carlos de Austria).

Attraverso un telegramma, il particolare “investigatore” chiederà quindi alla Salmeron se lui debba eliminare definitivamente le due “prede”, ma la dark lady si limiterà a chiedergli di continuare ad osservarli ed avvisarla qualora facessero qualcosa di insolito.

Genoveva, prendendosi gioco del portinaio Jacinto (Jona Garcia), riuscirà a rintracciare una lettera di Felipe destinata a Liberto. Dopo essersi interrogato a lungo su dove la stessa lettera possa essere finita, il marito di Rosina (Sandra Marchena) accuserà apertamente la Salmeron del “furto” e lo farà di fronte a diversi testimoni, tra cui Natalia Quesada (Astrid Janer), portando alla nascita di un vero e proprio scandalo.

Comunque, tornado alla lettera la donna apprenderà proprio da essa che Felipe sta per tornare ad Acacias, dato che ha dovuto lasciare l’Austria per via del sopraggiungere della prima guerra mondiale. Genoveva si farà quindi trovare in strada proprio all’arrivo dell’Alvarez Hermoso.

Appena si ritroverà la moglie davanti, Felipe farà finta di nulla e saluterà calorosamente Liberto, all’oscuro del suo arrivo poiché non avrà potuto leggere la sua missiva.

In ogni caso, la Salmeron non perderà l’occasione di avvicinarsi al consorte per dargli il suo personale in bocca al lupo, ma l’Alvarez Hermoso continuare a fare l’indifferente ed organizzerà una merenda al Nuovo Secolo XX per salutare anche Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera), Ramon Palacios (Juanma Navas) e il giovane Miguel Olmedo (Pablo Carro).