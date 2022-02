Vuoi conquistare un uomo più giovane? Ecco qualche consiglio ad hoc

Ti sei presa una cotta per un uomo ma ti frena il fatto che è più giovane? La differenza di età non la noterà nemmeno se farai queste cose.

La differenza di età in una coppia è un tema molto sentito. Spesso è un deterrente perché si pensa che l’età influisca sul tipo di progetto di vita a due che i partner desiderano. In realtà non è detto che un uomo giovane non sia maturo o che una donna matura non sia giovanile. Anche se la scienza ha stabilito con chiarezza quanti anni di differenza dovrebbero esserci in una coppia se ti sei innamorata di un uomo più giovane questi consigli ti aiuteranno a conquistarlo.

Se sei pazza di lui non importa quanti anni vi separano. L’amore non dovrebbe vivere di preconcetti. E’ necessario accettarsi e rispettarsi a prescindere dall’età. Se credi che valga davvero la pena darvi una possibilità come coppia, questi semplici consigli ti aiuteranno a conquistarlo e a renderlo pazzo di te.

Ecco cosa fare per conquistare un uomo più giovane

I consigli che stiamo per darti ti aiuteranno in generale a conquistare ogni uomo che ha carpito il tuo interesse. Una donna femminile, ben curata e sicura di se ha molte più possibilità di attirare l’attenzione e l’interesse di un uomo. Nel caso in cui il tuo uomo abbia meno anni di te la vostra differenza di età diventerà impercettibile se metterete a segno queste tattiche:

1. Prenditi cura del tuo aspetto e della tua salute

Una donna in forma che cura il suo aspetto ed è attenta alla sua salute è sempre attraente. Essere in forma significa essere attiva e mordere la vita e non avere niente da invidiare alla vitalità di una donna più giovane. Questo stato salutare riguarda sia il corpo che la mente, è essenziale che oltre a mostrare una freschezza dell’aspetto fisico si mostri di avere una certa serenità mentale. Si consiglia inoltre di vestirsi sensualmente ma in linea con la propria età e rispettando le proprie forme.

2. Sii sicura di te

La fiducia in se stessi, una personalità forte rappresentano una grande arma di seduzione. Mostra all’uomo che ha carpito il tuo interesse quanto sei sicura e indipendente. Una ragazza molto giovane difficilmente saprà cosa vuole esattamente e potrebbe avere dei dubbi. Questo tuo atteggiamento farà una grande differenza per lui.

3. Sii certa di sapere cosa vuoi

Legato al punto precedente, essere sicura di ciò che vuoi significa essere focalizzata sul tuo obiettivo. Se vuoi una relazione leggera e passionale oppure seria e durevole non dipende dall’età che hai ma dalle tue esigenze. In ogni caso sapere cosa si vuole ed essere chiari con l’altro rende la conquista più facile. Di sicuro saprai a cosa andrete incontro e se volete entrambi la stessa cosa, questo creerà meno problemi tra voi.

4.Impara a flirtare nel modo giusto

Non trascurare il tuo asso nella manica. Hai più anni di lui e quindi hai più esperienza e sai come muoverti per far impazzire un uomo. Sfoggia tutte le tue armi di seduzione cercando di essere femminile e mai volgare.

5. Fallo sentire unico

Fagli capire che hai scelto lui perché ha qualcosa in più e perchè ai tuoi occhi è unico e particolare. Tutti noi amiamo sentire di essere considerati una perla rara. Ricordati di farlo parlare tanto e di ascoltare cosa ha da dire, agli uomini questo sembra piacere molto.

6. Evita certi argomenti

Essere più grande significa anche aver vissuto di più e aver avuto più esperienze di vita ma alcune cose andrebbero raccontate e condivise solo quando il rapporto è più saldo. Quando sei con lui evita di parlare di acciacchi o malattie che sono argomenti che invecchiano e non fare mai la saputella, lo faresti sentire a disagio e come un bambino.

7. Dimostragli che apprezzi le vostre differenze

Se ti piace lui è perchè nel suo complesso merita la tua attenzione. Diglielo. Fagli sapere in che modo la vostra differenza di età è un qualcosa che apprezzi. Non serve fare finta di avere gli stessi interessi, puntare sulle rispettive diversità è un vantaggio in questo caso.