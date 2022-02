Gli errori di stile più comune di chi indossa gli stivali alti (e come evitarli)

Gli stivali sono in assoluto uno dei capisaldi dell’inverno: caldi, comodi, alla moda, sono il must di ogni donna. Ma molte, spesso, commettono deli (imperdonabili) errori di stile. Ecco quali sono i più frequenti e come evitarli.

Gli stivali alti – meglio conosciuti dalle fashioniste come over-the-knee boots, sono tra gli accessori più versatili che esistano: possono dare un tocco di colore ai look total black, rendere più o meno elegante un outfit, slanciare la figura. Ma solo se indossati nel modo giusto.

Ahinoi, possono anche avere l’effetto inverso e non valorizzare affatto la nostra figura. Spesso, non volendo, compiamo degli errori di stile (più o meno gravi) che non fanno altro che “togliere valore” alla nostra figura e neanche ce ne accorgiamo. Ecco quindi come evitare errori di stile nell’indossare gli stivali alti.

Gli errori di stile da evitare quando si indossano gli stivali alti

Il primo errore di stile da evitare assolutamente quando si indossano gli stivali alti è indossare jeans oppure pantaloni larghi. Gli stivali alti si abbinano alla perfezione agli skinny jeans. Ebbene sì, indossarli con jeans oppure pantaloni larghi tende ad “ingrossarci” e quindi di sicuro non esalta nè dona valore alla nostra figura.

Il secondo, invece, è riferibile ad una categoria di donne precisa: quelle non molto alte, per così dire. In questo caso, spesso, molte donne tendono a preferire stivali con tacchi esageratamente alti, oppure con zeppe e plateau, pensando che l’altezza possa slanciare la loro figura. Non c’è niente di più sbagliato, perchè il rischio è quello di far sembrare le gambe ancora più corte e, quindi, di rendere la figura ancora meno slanciata e di ottenere esattamente l’effetto inverso rispetto a quello sperato.

In ogni caso, a prescindere dalla vostra altezza, il terzo errore è quello di scegliere stivali troppo stretti. In realtà questi vanno sempre accuratamente evitati perchè, al contrario di quello che molte donne pensano, non fanno altro che segnare troppo la gamba e, quindi, mettere in risalto tutti i difetti. E sì, tutte li abbiamo, anche le donne con gambe apparentemente perfette.

Un altro consiglio spassionato per evitare errori – ma possiamo dire tranquillamente anche orrori – di stile quando indossiamo i nostri amatissimi stivali alti? Prediligere collant di un colore troppo diverso da quello dei nostri over-the-knee boots, oppure fantasie orizzontali: sì al ton sur ton e a fantasie verticali (qualunque esse siano, non ci interessa questo).

Di seguito, per rendere meglio l’idea, una carrellata di suggerimenti per indossare gli stivali e sentirsi sempre al top.

Come indossare gli stivali alti per valorizzare la figura in poche semplici mosse

Gli stivali alti possono essere anche un ottimo alleato per snellire la figura. Come? Ecco di seguito una serie di suggerimenti.