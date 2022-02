La vostra torta sa di pesce? Colpa del forno e dei suoi odori

A forza di usare il forno per cucinare, gli odori lo impregnano e rischiamo di mescolare odori senza senso e la torta sa di pesce



Cuciniamo il pesce? Serve il forno. Prepariamo una torta? Ecco pronto il forno. Le verdure ripiene e gli sformati di pasta? Benissimo, c’è il forno. Non diciamo che acceso tutto il giorno, ma è comunque uno degli alleati più preziosi per la nostra cucina.

Solo che, a forza di usarlo e non pulirlo bene, il plumcake potrebbe sapere di orata e i peperoni ripieni avere il profumo delle lasagne. Di per sé non sono cattivi odori, ma se non sappiamo come eliminarli, incideranno comunque sui sapori degli altri piatti e non è bello, considerando anche la fatica che facciamo per prepararli.

Scoperto il problema, passiamo alle soluzioni. Perché ci sono tanti trucchi per eliminare in modo facile e naturale gli odori dal forno senza problemi e senza stress.

IL POTERE DEGLI AGRUMI

Come spesso succede in cucina, limone e arancia non sono buoni soltanto da mangiare o bere, ma anche per il loro potere concentrato che aiuta a rimuovere i cattivi odori dal forno.

Usando il limone, basterà spremerne 100 ml e mescolarli con 400 ml di acqua. Girate bene con un cucchiaio di legno e versate questo liquido in un botticino spray, tipo quello dello sgrassatore. Poi spruzzatelo sulla superficie del forno e sulle griglie passandole poi con un panno pulito.

LEGGI ANCHE -> Cattivi odori in bagno? I trucchi per eliminarli per sempre

In alternativa, riempite una teglia con 100 ml di acqua e il succo di due limoni. Infilatela in forno, accendetelo a 80° e lasciatelo acceso per 30 minuti facendo evaporare l’acqua al limone. Poi spegnete ma lasciate la teglia dentro. Per ultimo passate un panno su tutte le superficie.

Dell’arancia invece dovete usare le bucce d’arancia. Mettetele in una teglia, infilate in forno e accendetelo a 80-90° per circa 30 minuti. Aprendo lo sportello del forno un bellissimo odore invaderà la cucina.

Cattivi odori del forno, tutti i rimedi casalinghi

MELE E ACETO, POTETE ASSOLUTO

La mela è molto efficace per bloccare gli odori molesti nel forno. Sbucciatene una e tagliatela in quattro parti. Poi cuocetela nel forno in un tegamino per 15 minuti ad una temperatura di 180°. Così la mela assorbirà tutti gli odori rilasciando un profumo buonissimo.

L’aceto invece vale come il limone e non importa se usate quello di vino oppure quello di mele perché entrambi hanno il potere di sgrassare perfettamente il vostro forno. Mescolate 200 ml di acqua con un bicchierino di aceto, girate bene e spruzzatela sulle superfici del forno lasciandola agire per 10 minuti. Poi risciacquate.

PANE, PERCHÉ NO?

Forse non coi avete mai pensato, ma anche il pane elimina gli odori del forno. Prendete mezza pagnotta, bagnatela nell’aceto di vino bianco e poi piazzatela in una ciotola. Infilate la ciotola nel forno spento e lasciatela lì per tutta la notte. Poi aprite, togliete la ciotola e per magia sarà sparito tutto.