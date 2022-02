Come copiare i pantaloni in pelle marrone di Veronica Ferraro e come abbinarli

I pantaloni in pelle che quasi tutte abbiamo nell’armadio sono neri ma dallo scorso autunno la vera tendenza sono stati quelli marroni e nelle tonalità calde del beige. Veronica Ferraro da affermata influencer lo sa bene ed ecco che si mostra anche con la giacca crop coordinata.

Solo perché li si vede meno del previsto in giro non significa siano meno cool di come appaiano. Se non ne avete ancora comprati è il momento ideale per agire visti i saldi ed il meteo. Si tratta dei pantaloni in pelle marrone (a voi la scelta della gradazione preferita) che come mostra Veronica Ferraro su Instagram sono una certezza di stile accattivante.

Pantaloni in pelle marrone per le fresche giornate in città e post da urlo

I pantaloni in finta pelle marrone dalla linea dritta di Bershka (25,99 euro sia su Zalando che su Asos) hanno tasche laterai e posteriori; sono perfetti con un paio di sneakers basse stile Converse o con gli stivali chunky di cui vi abbiamo parlato recentemente perché rientrano tra gli accessori must-have di stagione. Un cappello da pescatore che riprenda il colore delle scarpe ed un top attillato a maniche lunghe che evidenzi la vita completeranno l’outfit alla perfezione.

La proposta di Sandro su Farfetch è in un mattone più scuro, tipo testa di moro, scontata del 50% a 247 euro ed ha la vita alta. Leggermente a zampa, sono da portare con una blusa floreale o una camicia panna che abbia decorazioni in pizzo e volant. Il contrasto sarà vincente. Per le scarpe, invece, un sì deciso a stivaletti flat basic o ad un tacco alto finissimo.

Sono in vendita su MyTheresa i pantaloni culotte di Red Valentino. Cinque tasche, un color marrone tendente al cuoio, passanti per la cintura (molto consigliata su questo modello) e vestibilità comoda. Viene specificato che la pelle di agnello si ammorbidirà con il tempo quindi è bene tenerne conto al momento dell’acquisto. Costano 695 euro. Qui è d’obbligo il tacco alto perché qualsiasi altra calzatura, a meno che siate modelle – farà l’antiestetico “effetto sacco”. Sopra sarà ok una maglia blu, binomio sempre vincente.

Con un pizzico di fortuna troverete la taglia giusta e via, scatenarsi con pose buffe e super sexy davanti allo smartphone sarà semplicissimo ed i tanto desiderati cuoricini sono garantiti!

Silvia Zanchi