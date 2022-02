Soufflé con le zucchine e salsa di brie: c’è della fantasia in cucina

By

Una ricetta internazionale, un po’ italiana e un po’ francese per un antipasto molto elegante il Soufflé con le zucchine e salsa di brie



Se siete alla ricerca di un antipasto delizioso e delicato il soufflé è sempre una soluzione pratica. Potete servirli cucinandolo in ciotoline monoporzione, come in questo caso, oppure farlo diventare uno sformato, sarà sempre buono.

Ancora di più se mescoliamo il sapore dolce delle zucchine con quello più deciso di un formaggio come il brie che si presta benissimo ad una preparazione come questa

Soufflé con le zucchine e salsa di brie, la ricetta step by step

Se volete una salsa più saporita, potete sostituire metà del brie con della gorgonzola, dolce o forte. Il principio è sempre lo stesso.

Ingredienti:

400 g di zucchine

2 uova

250 g di brie

90 g di formaggio grattugiato

200 g di panna fresca

1 spicchio d’aglio

1 cucchiaio di fecola di patate

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

noce moscata q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Lavate e asciugate le zucchine, mondatele tagliando le due estremità e poi affettatele a julienne con un coltello se avete la mano ferma oppure con le lame di un mixer.

Mettete a rosolare lo spicchio d’aglio in una padella con l’olio extravergine e quindi ha preso colore aggiungete anche le carote. Fatele appassire per 15 minuti a fiamma bassa, aggiungendo se serve un bicchierino di acqua.

A parte, aprite le uova separando i tuorli dagli albumi. Quando poi le zucchine saranno cotte e avranno preso colore aggiungete solo i tuorli delle uova, metà della panna fresca, il formaggio grattugiato e un pizzico di sale. Amalgamate bene tutto e versatelo in una ciotola.

Con le fruste elettriche in un’altra ciotola montate a neve gli albumi e aggiungeteli al resto dell’impasto. Mescolate delicatamente dal basso verso l’alto facendo attenzione che l’impasto non si smonti.

Poi imburrate gli stampini singoli e riempiteli con la base del vostro soufflé, lasciando circa 1 centimetro dal bordo. Cuocete in forno a 180° per 20 minuti.

Mentre aspettate, preparate anche la salsa al brie. Prendete il formaggio e tagliate la crosta bianca. Poi tagliatelo a pezzi e versatelo in un pentolino insieme ad un cucchiaino di fecola di patate mescolando bene.

Lasciate sciogliere a fuoco basso aggiungendo il resto della panna. Quando raggiunge la giusta densità, togliete dal fuoco e regolate di sale. Infine una bella grattata di noce moscata.

Togliete i vostri soufflé a base di zucchine dal forno, aspettate 10 minuti e sformateli in un piatto. Poi nappateli con la salsa al brie e serviteli.