Donatella Rettore è una delle cantanti più famose in Italia. Attiva fin dai primi anni Settanta, ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua nota ironia e la sua tendenza alla provocazione. Ma com’era Donatella Rettore da giovane?

Com’era Donatella Rettore da giovane

Donatella ha iniziato ad appassionarsi alla musica fin dall’infanzia. All’eta di 10 anni ha fondato il suo primo gruppo musicale, I Cobra, con cui si è esibita per anni nelle parrocchie cantando le amate canzoni di Caterina Caselli. Dopo il diploma si è infatti immediatamente trasferita a Roma con lo scopo di sfondare come cantante.

Nel 1973, ancora molto giovane, è stata la spalla del tour estivo di Lucio Dalla, il suo primo passo importante nel mondo della musica. Nel 1974 ha pubblicato il suo primo singolo, Quando tu. Nello stesso anno ha debuttato al Festival di Sanremo con il brano Capelli sciolti, senza però ottenere grande successo.

Sempre nel 1974 ha conosciuto Claudio Rego, con il quale ha instaurato una relazione sentimentale longeva che dura ancora oggi.

L’anno fortunato per la sua carriera musicale è stato il 1978. In quell’anno infatti si è presentata per la prima volta al pubblico con quel look trasgressivo e rockettaro che ben conosciamo. Unendo il pop-rock alle sonorità della disco tanto in voga all’epoca, Donatella è finalmente riuscita a sfondare.

A quell’anno risale infatti il brano Splendido Splendente, che ha scalato le classifiche radiofoniche e ancora oggi è conosciutissimo anche dalle nuove generazioni.

Più recentemente, il 4 dicembre 2021 è stata annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Ditonellapiaga con il brano dance Chimica.