Il capo protagonista della prossima primavera ci lascia a gambe scoperte

Nei mesi freddi è normale impigrirsi, saltare le lezioni con il personal trainer in palestra accampando le scuse più assurde (essere positivi al covid-19 va per la maggiore) ed isolarsi un po’. Per le più pigre è il paradiso ma sarebbe meglio avere costanza nell’attività fisica come in un’alimentazione corretta (non deprimente però). Essere toniche è infatti fondamentale per mostrare le gambe in primavera, ecco come.

In ogni stagione c’è una parte del corpo che spicca di più rispetto alle altre e per la prossima, pur non trattandosi dell’estate, si tratta delle gambe. Colorati a fantasia o semplici, casual o eleganti, ci sono shorts per tutti i gusti ma bisogna scegliere il capo giusto che valorizzi le nostre forme e sia adatto all’età.

Un no deciso ai modelli troppo stretti e mini, adatti alle teenager ed alle top model ma per le comuni mortali meglio riservarli alla spiaggia, no anche ai pantaloncini in jeans sfrangiati perché oggi si predilige il rigore, vanno per la maggiore le linee pulite. Scopriamo su quali shorts orientarci per uno shopping floreale anticipato.

Shorts femminili comodi e di tendenza per la primavera

Sono di Twinset gli shorts in cotone jacquard con logo all over color cammello. Linea dritta e bottone a scomparsa, si possono abbinare al blazer coordinato e completare il tutto con una camicia bianca. Costano 156 euro.

Pepe Jeans punta sul denim, in questo caso bianco. Con una camicia di jeans o con un pullover oversize, questo pantaloncino elasticizzato con orlo arrotolato è già pronto per esser messo in valigia. Il prezzo è di soli 55 euro.

Scontati del 50% su Luisaviaroma ci sono gli shorts Parana di Isabel Marant Étoile a 130 euro sono una via di mezzo tra le stagioni. Panna, con cintura regolabile con fibbia in metallo che scende morbida di lato, vanno portati con una camicia floreale che stacchi completamente e renda l’outfit più romantico.

In taffetà e dal volume leggermente ampio a pieghe, il pantalone corto di Pinko ha un disegno in stile toile de jouy. Tasche alla francese e vita alta, la figura appare subito slanciata, sia con una canotta maschile che con una blusa rimborsata che riprenda il blu del disegno, sarete perfette. Si trova nell’anteprima della nuova collezione sul sito ufficiale del brand a 225 euro.

Influencer ed altri vip internazionali li hanno sfoggiati alle sfilate nelle capitali europee lo scorso settembre e, nell’attesa di emularle, continuiamo la ricerca per lo shorts più adatto a noi e no, non dipende dal brand, ma solo da come ci fa sentire.

Silvia Zanchi