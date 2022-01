Il Principe Carlo e il gesto di pace verso Harry: nessuno se lo aspettava

Il Principe Carlo vuol fare la pace con Harry? Certamente, ma di certo l’erede al trono d’Inghilterra dev’essere molto prudente nei confronti del figlio. Del resto, sono pochi a credere che Harry si meriti di riallacciare i rapporti con i Royal!

I motivi dell’acredine nei confronti del Principe Harry da parte della famiglia e dei sudditi britannici sono nati al momento della Megxit. Quando Harry ha deciso di diventare un semplice cittadino, però, molti appoggiavano la sua scelta. Nei mesi successivi le cose sono cambiate in maniera drastica.

Harry e Meghan, infatti, hanno cominciato una sorta di guerra mediatica contro la Famiglia Reale britannica. Meghan ha affermato che i Royals non hanno sostenuto le sue necessità psicologiche durante la gravidanza di Archie e durante tutto il (breve) periodo trascorso a corte.

Dal canto suo Harry ha fatto una dichiarazione che da cui i media hanno dedotto che il Principe Carlo non gli avesse versato i soldi che gli spettavano come figlio del Principe di Galles. La coppia ha poi sganciato l’accusa più grave in assoluto: quella di razzismo.

Harry e Meghan hanno affermato che uno dei membri anziani della Famiglia Reale (ma non la Regina e non Filippo) aveva fatto commenti in merito alla possibilità che il figlio di Harry e Meghan avesse la pelle scura.

Com’era prevedibile, dopo tutte queste disastrose dichiarazioni, Carlo ha cominciato a parlare con suo figlio minore solo attraverso gli avvocati!

Il Principe Carlo e l’offerta di pace a Harry: è stata una buona idea?

Non sono in molti a ricordarlo oggi, ma il Principe Filippo, padre di Carlo e marito di Elisabetta, è stato il primo Presidente del WWF. Dopo di lui Carlo ha raccolto il testimone di difensore dell’ambiente della famiglia reale e, quest’anno, anche i suoi figli si sono fatti valere su questi argomenti.

A celebrare orgogliosamente l’impegno dei suoi figli a difesa del pianeta è arrivata una lunga e inaspettata dichiarazione del Principe Carlo. L’erede al trono ha infatti deciso di spendere parole estremamente significative in merito all’impegno che entrambi i suoi figli hanno profuso in iniziative ambientali.

La dichiarazione, rilasciata al prestigioso settimanale news week, riporta: “Come padre, sono orgoglioso che i miei figli abbiano riconosciuto questa minaccia (quella del cambiamento climatico, n.d.r.). Di recente, mio figlio maggiore, William, ha lanciato il prestigioso Earthshot Prize per incentivare il cambiamento e aiutare a riparare il nostro pianeta nei prossimi dieci anni, identificando e investendo nelle tecnologie che possono fare la differenza. E mio figlio più giovane, Harry, ha messo in evidenza con passione l’impatto del cambiamento climatico, specialmente in relazione all’Africa, e ha impegnato le sue attività di beneficenza per raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero”.

Si tratta di un’affermazione destinata a fare storia. Infatti è la prima volta dalla Megxit che Carlo decide di parlare in maniera diretta delle attività intraprese da suo figlio Harry prima e dopo la Megxit.

Si tratta evidentemente del classico ramoscello di ulivo che Carlo ha ritenuto fosse strettamente necessario per ricucire i rapporti diplomatici con Harry.

Ad accompagnare le parole del Principe, sull’account ufficiale Instagram “Clarence House” (la residenza ufficiale del Principe di Galles) è comparso un significativo carosello di fotografie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clarence House (@clarencehouse)

Scorrendo le foto è possibile vedere le ultime tre generazioni di Principi della Famiglia Reale britannica impegnate a sostenere la lotta contro l’inquinamento dell’ambiente. Si vedono il Principe Filippo, un giovanissimo Carlo intento a dare il suo primo discorso a tema ambientale, William e Harry.

Non è la prima volta che i Royal pubblicano foto di Filippo legate alla difesa ambientale. Nello storico discorso di qualche tempo fa, la Regina vestì di verde e indossò una spilla memorabile, legata a una foto che in pochi avevano visto.

