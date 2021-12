Addobbare l’albero di natale come una vera interior designer, step by step!

Addobbare l’albero di natale non è un gioco da ragazzi! Ci vuole pazienza, dedizione, e conoscere gli step dei professionisti! Perché per addobbare l’albero come una vera interior designer bisogna conoscere le regole! Quali? Scopriamole!

Oggi è il giorno in cui per tradizione si compone l’albero di natale, 8 dicembre. Avete preparato la colazione per la vostra famiglia a base di pandoro e torrone, avete messo su la playlist con le canzoni di natale, e avete tirato fuori gli addobbi natalizi! È tutto pronto, ma una domanda vi sorge spontanea:“come si monta l’albero di natale?”. Sembrerà un gioco da ragazzi, ma non è così! Se vuoi che il tuo albero di natale sia perfetto, ma che trasmetta allo stesso tempo lo spirito del natale dovrai necessariamente seguire le regole delle interior designer! Volete sapere quali sono? Ecco le regole per addobbare l’albero di natale STEP by STEP!

Prima di iniziare ad addobbare l’albero di natale dobbiamo prestare attenzione ad alcune cose:

l’albero di natale

le luci

gli addobbi.

L’albero di natale si deve adattare bene all’ambiente della vostra casa. Troppo grande o troppo piccolo rovinerà l’atmosfera, anche se addobbato benissimo.

Le luci di natale devono esserci in grandi quantità attorno all’albero, quindi sceglietele in base alla grandezza del vostro albero e fate attenzione al colore! Piccola tip: evitate di sceglierle colorate se avete gli addobbi di più gradazioni. Optate per luci calde, per un’atmosfera perfetta!

Gli addobbi: evitate di comprarli nuovi tutti gli anni! Fare attenzione agli sprechi è il primo passo per un natale green! Se però volete delle decorazioni nuove, createle! Saranno originali!

Adesso che siamo ufficialmente pronte, possiamo dare il via all’assemblaggio del nostro albero! Come? Seguendo questi step!

Addobbare l’albero di natale in pochi e facili step? Ecco come!

Aprire l’albero, inserire le luci e inserire gli addobbi! Semplice no?

Ecco gli step necessari per creare un albero di natale degno di una vera interior designer:

step 1, aprire l’albero: vi chiederete, è la cosa più semplice no? Vi sbagliate. Questo è il passo più importante! Aprite tutti, e dico tutti, i rami del vostro albero senza lasciare neanche un piccolo spazietto tra un ramo e un altro . Sembrerà ancora più grande se aperto nel modo corretto.

vi chiederete, è la cosa più semplice no? Vi sbagliate. Questo è il passo più importante! . Sembrerà ancora più grande se aperto nel modo corretto. step 2, le luci: le luci vanno montate dal basso verso l’alto girando intorno a tutto l’albero. E ricordate di montare le luci su ogni lato dell’albero, senza lasciare punti scoperti!

le luci vanno montate girando intorno a tutto l’albero. E ricordate di montare le luci su ogni lato dell’albero, senza lasciare punti scoperti! step 3, gli addobbi : una delle regole più importanti da seguire è l’assemblaggio degli addobbi “a composizione” . Cosa significa? Che ogni facciata del vostro albero si dovrà comporre della stessa composizione. Quindi, scegliete tre tipi di addobbi di varia grandezza e assemblateli come se fosse “un fiore”. Piccolo, grande e medio, che nel singolo formeranno una bellissima composizione. Ripetete lo stesso procedimento su ogni lato dell’albero, e sarete già quasi alla fine.

: una delle regole più importanti da seguire è . Cosa significa? Che ogni facciata del vostro albero si dovrà comporre della stessa composizione. Quindi, scegliete tre tipi di addobbi di varia grandezza e assemblateli come se fosse “un fiore”. Piccolo, grande e medio, che nel singolo formeranno una bellissima composizione. Ripetete lo stesso procedimento su ogni lato dell’albero, e sarete già quasi alla fine. step 4, gli spazi: più è pieno, meglio è. Se avete degli addobbi in più, inseriteli. Evitate di lasciare spazi vuoti! La casa con un albero ricco sarà ancora più accogliente!

più è pieno, meglio è. Se avete degli addobbi in più, inseriteli. Evitate di lasciare spazi vuoti! La casa con un albero ricco sarà ancora più accogliente! step 5, la base: una delle regole che differenzia un albero semplice da uno perfetto è l’attenzione ai dettagli. Coprite la base del vostro albero con della carta o un telo, in tinta con le decorazioni del vostro albero! Non c’è cosa peggiore che vedere prese della corrente e base dell’albero in bella vista!

una delle regole che differenzia un albero semplice da uno perfetto è l’attenzione ai dettagli. Coprite la base del vostro albero con della carta o un telo, in tinta con le decorazioni del vostro albero! Non c’è cosa peggiore che vedere prese della corrente e base dell’albero in bella vista! step 6, i regali: ultimo dettaglio, i regali. Perché non confezionare i regali tutti allo stesso modo? In più, come possiamo evitare gli sprechi? Invece di comprare carta da regalo, ricicliamo carta che già abbiamo dentro casa, come ad esempio la carta dei giornali! Imballiamo i nostri regali tutti allo stesso modo, con carta riciclata. Aggiungete un piccolo fiocco creato con un nastrino, sempre in tinta con il vostro albero, e avrete finito l’assemblaggio del vostro albero di natale!

Termina qui la guida di CheDonna su come assemblare l’albero di natale da perfetta guru dell’interior design.

Non vi resta che assemblare il vostro albero seguendo queste facili e semplici regole, e potrete dare il via al natale, con gli addobbi giusti!