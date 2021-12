L’ultimo grande dolore per la Regina Elisabtta: persa per sempre

La Regina Elisabetta ha dovuto sopportare la morte di una grande amica, che era anche una delle persone più importanti della sua corte. Questa donna eccezionale ha lavorato al fianco di Sua Maestà per quasi tutto il suo regno.

Ecco chi era, ma soprattutto perché era così indispensabile la Duchessa di Grafton, Fortune FitzRoy.

Le persone che godono della fiducia completa della Regina Elisabetta II si contano senza dubbio sulle dita di una mano o al massimo di due.

Tra queste ci sono le persone che si occupano direttamente del suo guardaroba e dei suoi gioielli. La Regina Elisabetta II ha infatti la necessità di essere vestita sempre in maniera impeccabile durante i suo moltissimi impegni ufficiali.

Anche i gioielli di Sua Maestà, spesso dei veri e propri tesori di enorme valore, fanno parte del dress code reale. Per questo motivo chi si occupa del guardaroba della Regina Elisabetta deve anche essere in grado di scegliere i gioielli da abbinare a ogni look, soprattutto perché ogni gioiello reale nasconde un profondo significato.

Per questo motivo una delle cariche più importanti e più desiderate dalle nobildonne inglesi è quella di Mistress of Robes, cioè “Maestra del Guardaroba” di Sua Maestà.

Questo ruolo è stato svolto per un tempo lunghissimo dalla Duchessa di Grafton, che pochissimi giorni fa si è spenta all’età di 101 anni, morendo di cause naturali.

La morte dell’amica più fidata della Regina Elisabetta II

Molti commentatori reali nonché semplici appassionati delle vicende della Famiglia Reale Britannica hanno affermato che il 2021 è un annus horribilis per la Regina Elisabetta, cioè un anno da dimenticare.

A pochissimi mesi dalla morte del suo adorato Principe Filippo, infatti, Elisabetta II ha dovuto dire addio a una donna che le è stata accanto praticamente ogni giorno negli ultimi 54 anni.

Lady Fortune FitzRoy, Duchessa di Grafton, è stata insignita del titolo di Mistress of Robes nel 1967 e ha mantenuto la sua carica ufficiale fino alla morte, avvenuta il 3 Dicembre 2021.

Esistono moltissime fotografie in cui Lady Fortune appare accanto alla Regina Elisabetta durante i più diversi eventi ufficiali: dalle cene di gala agli incontri con i sudditi.

In alcuni casi Lady Fortune ha addirittura avuto l’onore di vestire in maniera molto simile alla Regina, che in questo modo le ha dimostrato il più alto rispetto e un grandissimo apprezzamento per il suo lavoro e per la sua fedeltà.

Il rapporto tra le due Lady era così stretto che addirittura la Regina Elisabetta II ha accettato di essere madrina di battesimo di una delle figlie di Lady Fortune, Lady Virginia.

Una curiosità: Lady FitzRoy è stata una delle poche Mistress of Robes a non essere sostituita al cambiare dei governi. Infatti, per quanto possa sembrare strano, fino al 1901, questo ruolo era considerato un ruolo politico.

Si credeva evidentemente che la più importante Dama di Compagnia della Regina potesse influenzare il pensiero della sovrana e, per questo motivo, doveva essere scelta tra le persone che erano politicamente in linea con il pensiero del governo.

Le cose sono cambiate dopo la morte della Regina Vittoria. Da quel momento essere Mistress of Robes non è più considerato un ruolo politico e, quindi, la sovrana ha potuto scegliere liberamente la sua prima dama di compagnia.

Naturalmente la scelta della Regina avviene sempre in virtù di una certa affinità di carattere: dal momento che la Mistress of Robes lavora con la sovrana praticamente ogni giorno è necessario che le due donne vadano sempre molto d’accordo.

Per questo motivo, se Elisabetta II ha voluto Lady Fortune al proprio fianco per quasi tutto il suo lunghissimo regno, vuol dire che la considerava ormai una grande amica oltre che un braccio destro degno della massima fiducia possibile. Tra l’altro, le due donne da giovani si assomigliavano moltissimo!

Purtroppo nel corso di quest’anno terribile Elisabetta II ha dovuto rinunciare anche all’appoggio costante e sempre perfetto di una delle sue migliori dame. Finora non si sa chi prenderà il posto di Lady Fortune, ma di sicuro avrà moltissimo da fare per essere all’altezza di una figura così apprezzata da Sua Maestà.