Labbra metallizzate: scopriamo il make up più glamour delle feste 2021

Le labbra metallizzate sono una delle tendenze più attuali per il trucco labbra e sono anche perfette da sfoggiare nel periodo delle feste 2021.

Naturalmente, come avviene per ogni make up, è strettamente necessario saper scegliere il colore giusto e preparare le labbra nella maniera più adeguata. Dal momento che si tratta di un trucco labbra molto appariscente bisogna anche essere consapevoli di quali sono i possibili errori che si possono commettere nell’abbinare il trucco occhi.

La regola d’oro per il make up consiste nel saper creare un equilibrio cromatico e di intensità tra il trucco occhi e il trucco labbra. L’obiettivo è evitare di creare un trucco scialbo ma allo stesso tempo evitare di caricare il viso di troppo colore.

L’effetto “too much” è infatti uno degli errori da evitare sempre: oltre a invecchiare molto il viso, un eccesso di trucco può essere fuori luogo in alcune occasioni e può appesantire eccessivamente i tratti del volto.

Labbra metallizzate: il colore da scegliere e i segreti per realizzarle

Un prodotto per le labbra con effetto metallizzato contiene delle piccole pagliuzze metalliche che riflettono la luce e si depositano sulla superficie delle labbra. In questo modo le labbra risultano più grandi di quanto siano in realtà e ovviamente attirano al massimo l’attenzione di un osservatore.

Per quanto riguarda il colore delle labbra metallizzate, sarà necessario seguire nella scelta gli stessi accorgimenti che si adottano per la scelta degli altri tipi di rossetto.

Un colore molto intenso sarà perfetto per chi ha un colorito medio o scuro: su un viso molto chiaro questo tipo di colore potrebbe far risultare la pelle ancora più pallida e “opaca”.

Per quanto riguarda i colori caldi o freddi bisogna prendere come punto di riferimento il tipo di sottotono della pelle che si andrà a truccare. Una pelle dal sottotono freddo sarà perfetta con colori freddi (da marrone al rosa pallido) mentre una pelle dal sottotono caldo potrà orientarsi facilmente verso la scelta di rossetti metallizzati dai colori caldi come l’arancio, il color pesca, il fuxia, il color melanzana e ovviamente il rosso fuoco.

Dal momento che questo tipo di rossetto è molto appariscente, il consiglio è di utilizzare il rosso fuoco solo in occasioni speciali come il pranzo di Natale o di Capodanno oppure una serata super glamour in discoteca.

Preparare le labbra al trucco metallizzato

Esattamente come avviene per gli ombretti shimmer, il trucco metallizzato sulle labbra hai suoi pro e i suoi contro.

Certamente l’effetto super luminoso piace a tutte ed è di gran moda, ma rischia di mettere in evidenza i solchi verticali delle labbra. La conseguenza è che, se non preparate adeguatamente, le labbra metallizzate potrebbero apparire più secche e screpolate, più di quanto siano in realtà.

Per ovviare a questo problema il segreto è preparare le labbra al make up facendo uno scrub delicato qualche ora prima del trucco. Uno dei più efficaci e delicati al tempo stesso si realizza mescolando una piccola quantità di miele a un po’ di zucchero semolato. Il composto andrà strofinato sulle labbra in senso verticale e orizzontale, quindi si applicherà della crema idratante.

Se questo non dovesse bastare o non fossimo soddisfatte del risultato, il prodotto ideale è il primer labbra. Se non lo si usa di solito e non lo si vuole acquistare è possibile sostituirlo con una particolare crema idratante. L’effetto non sarà identico ma può bastare per una serata particolare.

Come abbinare le labbra metallizzate al make up occhi

Quando si utilizza un make up metallizzato sulle labbra o sugli occhi la tentazione di utilizzare prodotti metallizzati per completare il look è forte. Nonostante questo, il consiglio migliore è di resistere alla tentazione e utilizzare prodotti matte sul resto del viso.

Il motivo è sempre lo stesso: evitare l’effetto “too much” facendo brillare contemporaneamente gli occhi e le labbra.

Se si utilizza un rossetto metallizzato dal colore molto intenso come il viola o il borgogna si potrebbe optare per un trucco occhi nude o comunque molto naturale, lasciando da parte colori accesi. Per rendere lo sguardo magnetico si potrà optare invece per ciglia finte extra lunghe e adatte alla forma del proprio occhio.

Se invece si preferisce optare per un trucco occhi colorato, il consiglio è di abbinarlo cromaticamente al rossetto metallizzato, scegliendo colori simili a quello delle labbra e magari solo leggermente più chiari o più scuri.