Test del Regalo di Natale | Dimmi quale preferisci e ti dirò chi sei

Con il test del regalo di Natale ti porremo un quesito molto scomodo: quale tipo di regalo di Natale gradisci davvero e quale, invece, ti lascia con l’amaro in bocca?

Il modo in cui reagiamo ai regali in generale, e a quelli di Natale in particolare, dice moltissimo del tipo di persone che siamo davvero e dei valori che portiamo avanti nelle nostre vite: è il momento di scoprire quali sono i valori in cui credi tu.

Il modo più semplice per giudicare le persone è basarsi sulle apparenze. In linea generale una persona che desidera regali costosi, soprattutto se si tratta di una donna, viene accusata di essere una persona avida e attaccata al denaro, talvolta addirittura priva di valori.

Al contrario chi adora i regali simbolici è considerata una persona disinteressata e generosa, forse addirittura un po’ troppo idealista e piuttosto ingenua.

Le cose stanno davvero così? Ovviamente no: le risposte più semplici non sono quasi mai quelle più corrette!

Test del Regalo di Natale

Per eseguire questo test dovrai fare una scelta semplicissima ma è fondamentale che tu scelga onestamente, senza cercare di “pilotare” il risultato del test. Quello che ti chiediamo di fare è scegliere il tipo di regalo che vorresti ricevere a Natale non soltanto dalla persona amata, ma anche dalle persone che ti sono vicine nel resto della tua vita e che ti conoscono meglio.

1 – Un Regalo Prezioso

Chi vorrebbe ricevere un regalo prezioso a Natale (ma probabilmente anche nelle altre occasioni) è una persona che sa quello che vuole ed è anche molto consapevole di quanto vale.

Se hai scelto questo tipo di regalo significa che sei una persona che dà sempre il massimo e si sforza sempre di apparire al meglio delle proprie capacità e delle proprie abilità. Proprio in virtù di ciò vorresti vedere riconosciuto il tuo valore e vorresti che le persone che ti circondano si impegnassero nel dimostrarti quanto tengono a te con un oggetto prezioso.

Anche se magari non te ne rendi conto, a livello inconsapevole sai che il valore di un gioiello è riconosciuto anche dalle altre persone, cioè anche da coloro che non ne conoscono il valore affettivo. Se un estraneo vedesse un bel gioiello al tuo collo o al tuo dito ne saprebbe riconoscere il valore economico e “proietterebbe” su di te quel valore. Il tuo desiderio più profondo, quindi, è quello di “sentirti preziosa”.

2 – Il Regalo Simbolico

Un regalo simbolico si caratterizza per essere prezioso solo ed esclusivamente agli occhi di chi lo riceve. Un regalo di questo tipo può essere costituito letteralmente da qualsiasi cosa, perché a determinare la sua natura è sia il carattere di chi lo riceverà sia il carattere di chi lo ha immaginato e scelto per la persona cara.

A differenza dei regali molto costosi o preziosi, un regalo simbolico è sempre estremamente personale, perché se si decide di regalare qualcosa di poco conto a una persona importante significa che la si conosce molto bene e che gradirà quel tipo di dono.

Se preferisci ricevere regali simbolici piuttosto che regali molto costosi o molto prestigiosi significa che sei senza alcun dubbio una persona molto sensibile, in grado di cogliere l’essenza delle cose al di là della loro apparenza.

Non ti lasci mai confondere o influenzare dalle apparenze: sai sempre cosa fare per comportarti in maniera coerente con i tuoi valori e la tua visione del mondo.

A coloro che pensano che tu possa essere una persona troppo idealista e poco concreta dovresti rispondere che “l’essenziale è invisibile agli occhi” e tu sei in grado di cogliere ciò che è davvero importante, senza lasciarti ingannare dall’apparenza.

E se ti trovassi a ricevere un regalo molto costoso? Di certo lo accetteresti di buon grado e lo apprezzeresti, ma forse lo troveresti leggermente impersonale.

Il nostro consiglio è di cercare di vedere le cose da un altro punto di vista: chi ha deciso di farti un regalo economicamente impegnativo evidentemente tiene molto a te, e ha cercato di dimostrartelo nell’unico modo che conosce o che crede sia accettato meglio dalla società.

Concentrati su questo e prova semplicemente a spiegare che per te conta davvero il pensiero più che il reale valore economico di un regalo di Natale.

