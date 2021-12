Beautiful anticipazioni, tutti pazzi per Paris: la nuova stella è lei!

Anticipazioni Beautiful americane: Paris Buckingham conquista tutti. Dopo Thomas Forrester arriva anche lui…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Thomas Forrester sembra essersi distaccato da Paris Buckingham conquista tutti. Ma la ragazza continua a fare conquiste!

Le anticipazioni autunnali di Beautiful che ci arrivano dall’America avevano avvisato che la sorella di Zoe avrebbe attirato l’attenzione di più volti maschili dello show, ma mai si sarebbe potuto pensare che nessuno ne sarebbe stato risparmiato!

Questo nuovo personaggio è stato presentato dagli autori come una persona fantastica. Infatti, seppur si sia visto poco la ragazza riceve costanti adorazioni da chiunque. Sebbene ufficialmente insieme a Zende Dominguez, il quale pensa già di chiederle a breve di sposarlo, la scorsa estate nelle puntate americane Paris aveva maturato una cotta per John Finnegan. L’attuale marito di Steffy ne era inconsapevole e Paris ha preferito allontanarsi dalla coppia.