4 idee regalo per Natale

Trovare un bel regalo per un uomo è un compito spesso arduo, sia che si tratti del proprio compagno, sia che invece si debba fare un regalo a un collega o a un lontano parente. Quando si sceglie un dono è sempre bene concentrarsi sulla singola persona, ragionando sulle sue passioni, sugli hobby, su ciò che apprezza di più.

Per evitare di arrivare ogni anno con il solito paio di guanti, di certo bello e forse apprezzato, ma sicuramente anche poco originale.

I profumi da uomo

Scegliere i profumi da uomo è comunque difficile, si deve però considerare che per Natale si possono trovare nelle profumerie cofanetti, proposte originali e anche nuove versioni invernali dei profumi più classici. Se sappiamo che uno specifico uomo ama in modo particolare uno specifico profumo, abbiamo subito diverse idee regalo profumi da uomo: possiamo scegliere il profumo da uomo che già utilizza, in un cofanetto o in versione invernale. Oltre a questo non sempre gli uomini possiedono più profumi, da variare a seconda della stagione. Scegliere tra i profumi da uomo disponibili ci permette anche di suggerire loro un’opzione diversa rispetto a quella che adottano quotidianamente. Anche perché in pieno inverno si possono utilizzare profumi più intensi e avvolgenti, più ricchi di oli essenziali, con tutti gli aromi dei legni, del cuoio, delle spezie.

Il dono perfetto per il collezionista

L’uomo che ha una o più collezioni è il soggetto perfetto cui fare un regalo. È però fondamentale capire quale sia l’oggetto che colleziona. Chi colleziona orologi spesso tende a prediligere uno specifico marchio; se si tratta di orologi di un certo pregio forse acquistarne uno potrebbe portarci un poco fuori budget. Possiamo però donargli un set per la pulizia degli orologi, o una teca in cui proteggere i pezzi più preziosi della sua collezione. Invece spesso chi fa collezione di oggetti meno preziosi potrebbe possederne già centinaia, trovare quello giusto, che non sia un doppione, può essere arduo. In questi casi è più saggio informarsi prima, chiedendo a parenti e amici se esiste un oggetto che chi riceverà il dono cerca da tempo, in modo da essere certi di fare un regalo gradito.

Lo sportivo

Fortunatamente molti uomini sono appassionati di un qualche sport. C’è chi lo pratica ogni giorno della settimana, chi invece solo saltuariamente, ma anche chi ama uno sport e lo guarda solo in TV. In ogni caso è possibile trovare moltissimi regali diversi che rientrano in questo ambito. Sia che si desideri fare un dono importante al proprio compagno, sia che si debba fare un piccolo regalo al proprio vicino di casa. I negozi di articoli sportivi offrono mille diversi articoli che potrebbero essere perfetti in questa occasione. Ricordiamoci però che l’appassionato di calcio amerà ricevere la maglietta con i colori della squadra preferita; mentre chi ama la vela apprezzerà anche un libro scritto da un noto velista. Dalla settimana sulla neve fino al piccolo articolo sportivo per l’abbigliamento, ogni scelta può essere quella giusta.

Cibo, vini, liquori

A Natale spesso si fanno doni mangerecci, da godere poi in famiglia o con gli amici. Il classico panettone è forse un poco scontato, ma se si sceglie facendo attenzione a ciò che una persona apprezza particolarmente, la questione cambia profondamente. Anche i dolci natalizi oggi si declinano in mille diversi gusti e aromi: per qualcuno un panettone al marron glacé è il dono perfetto. C’è poi chi ama particolari liquori, cioccolata artigianale, marmellate di frutti di bosco e l’elenco potrebbe andare avanti a lungo. Una buona idea consiste nel confezionare a casa dei dolcetti per un uomo goloso; oppure offrirgli una serata in un ristorante particolare, o ancora una degustazione di formaggi con un esperto del settore.