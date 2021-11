Strobing makeup: come creare una base viso luminosa per le feste!

La base viso per il trucco di Natale 2021 è luminosa e lo strobing makeup è la tecnica perfetta per realizzarla. Ecco come regalarci un viso luminoso ed un incarnato perfetto con i giusti prodotti di makeup!

Il Natale porta con se la voglia di immergersi in un’atmosfera unica carica di magia e di sfoggiare l’outfit giusto e perché no anche il makeup perfetto per questa occasione così speciale.

Se i glitter saranno protagonisti indiscussi del trucco occhi, sarà la luminosità a rendere la base viso perfetta per le festività in famiglia e la tecnica da conoscere sarà lo strobing makeup.

->>LEGGI ANCHE: Ombretti glitterati per Natale? La ricetta topo per realizzarli in casa

Strobing makeup: cosa è e come si realizza

Lo strobing makeup deve il suo nome alle luci stroboscopiche alle quali si ispira come tecnica. Questa particolare tecnica si utilizza per creare dei punti luce sul viso attraverso l’applicazione di prodotti illuminanti siano essi in polvere, liquidi o in crema.

Come la luce naturale tocca ed illumina alcune parti del viso così anche lo strobing makeup vuol enfatizzare alcune zone del viso come naso, mento, zigomi, arco di cupido, tempie e perché no anche l’arco sopraccigliare.

La realizzazione di punti luce renderà l’incarnato radioso e perfetto per un’occasione speciale come quella delle festività natalizie.

Attenzione però a non confondere i prodotti illuminanti con prodotti di makeup contenenti glitter. L’effetto dello strobing dovrà essere del tutto naturale e trasparente, per un makeup ricercato, raffinato e molto femminile.

Base viso luminosa per Natale 2021: i prodotti ‘must have’ da non lasciarsi sfuggire

Per realizzare lo strobing makeup sul viso, non potranno mancare gli illuminanti viso. Perfetti e semplici da applicare quelli in cialda formulati in polvere pressata, ottimi ma non per chi ha la pelle grassa tutti gli illuminanti in crema o anche liquidi.

Quando si applicano prodotti illuminanti nella realizzazione dello strobing si dovrà porre molta attenzione a non farlo in zone non interessate da naturali punti luce, in generale tutte le zone poco sporgenti del viso, come per esempio la zona delle occhiaie che se truccate con un illuminante saranno messe in evidenza e non certo mimetizzate.

->>LEGGI ANCHE: I segreti di makeup delle royals: quali sono e come metterli in pratica

Come realizzare un perfetto strobing makeup per il viso: il video tutorial

Seguendo questo video tutorial potrete conoscere tutti i segreti per realizzare un perfetto makeup luminoso.

Dopo aver realizzato una base viso luminosa, non vi resta che scegliere un trucco occhi intenso ed un bel rossetto vivace come il rosso, perfetto per sorridere nel giorno di Natale!