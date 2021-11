I cappotti per l’autunno 2021 sono colorati, lunghi e morbidissimi

I cappotti colorati per l’autunno 2021 saranno i veri protagonisti degli outfit della stagione fredda, esattamente com’è accaduto negli ultimi anni.

L’evoluzione della moda negli ultimi anni è stata evidente: si è passati dai modelli basic e dai colori abituali (nero, grigio, bianco candido, blu notte, verde bottiglia) che di solito avevano forme sciancrate e colletti ben definiti, a forme più morbide, avvolgenti e dai tessuti più importanti. Scopriamo i cappotti più femminili del momento a budget contenuti.

Ognuna di noi ha due o tre colori che indossa in continuazione ma per quanto riguarda gli accessori ed i capispalla bisogna adottare il cambiamento. Sfoggiare nuove nuance di colore, mostrarci al mondo con un look anche solo apparentemente nuovo, sentirci bene in un cappotto che sottolinea le spalle ma resta morbido sui fianchi, è l’ideale in questo periodo. Vediamo insieme le cinque scelte più versatili e di tendenza per outfit da copertina.

Cappotti colorati e delicati per l’autunno 2021

Partendo dal nero basic, Patrizia Pepe propone il cappotto Essential a 528 euro. Il capo a rendingote “regala un look sempre elegante e super femminile, grazie alle sue linee scivolate e alla cintura in vita che disegna la silhouette”. Per chi vuole fare shopping e farsi un bel regalo ma non se la sente di osare con colori e forme inusuali, allora questa è la scelta giusta.

L’effetto Barbie, con tutte le sfumature del rosa, sta spopolando sia su Instagram che nella vita reale. A scelta tra il rosa cipria, romantico ed elegante, od il rosa fucsia, contemporaneo e deciso, l’importante pare sia avere un cappotto rosa. Su Zalando c’è il cappotto di Tommy Hilfiger Blen belted, classico, con (a scelta) la cintura in tessuto da allacciare in vita, ha bavero sottile e due bottoni neri a contrasto. Costa 329 euro. Per un mood più giovane allora andrà necessariamente scelto il Teddy Bear di Kaos. Di chiara ispirazione Max Mara, è un monopetto con reverse profonde tasche laterali. Da portare con anfibi per un look mixato al punto giusto. Il prezzo è di 195 euro.

LEGGI ANCHE: Come indossare il nero in autunno: tre outfit giusti e tre modi sbagliati che non conosci (chedonna.it)

Il verde smeraldo del cappottino sfiancato di Zara (89,95 euro) fa risaltare i quattro bottoni dorati. La forma trapezoidale ed il passante con bottoni posteriore, gli conferiscono un tocco retrò, proprio come la chiusura doppiopetto e le tasche con patta nella parte anteriore. Sarà perfetto sia con un abito corto ed uno stivale nero sia con jeans skinny e tronchetto alla caviglia. Anche Loro Piana ha realizzato accessori e cappotto in verde per la nuova collezione ma, ovviamente, si parla di altri prezzi…

Twinset opta per il rosso intenso, natalizio sì ma anche molto accattivante. Lungo, in panno double di misto lana, monopetto con due bottoni in tono e tasche frontali a filetto, risulta subito pratico, minimal ed allunga la figura (che non guasta mai). Costa, sul sito ufficiale del brand, 350 euro.

A prescindere dal vostro gusto personale, se il cappotto che deciderete di regalarvi sarà colorato, ne guadagnerete in energia e complimenti. Provare per credere!

Silvia Zanchi