Devono farlo tutti a Natale, anche Kate: ordine della Regina Elisabetta!

Ogni Natale la Regina Elisabetta mette in moto la macchina organizzativa che le permette di trascorrere delle festività perfette e all’insegna della tradizione.

La Regina e la famiglia Reale trascorrono il Natale a Sandringham, la residenza a cui la Regina è legata di più, poiché qui trascorse tutti i Natale della sua infanzia e soprattutto perché qui, proprio nel periodo natalizio, morì suo padre.

Oggi la Regina Elisabetta invita a Sandringham tutta la famiglia nel corso delle festività natalizie e, come vuole la tradizione, l’intera dimora viene addobbata e si organizzano giochi e passatempi per trascorrere i pasti in allegria come in ogni altra casa del mondo.

A quanto pare però c’è una divertentissima tradizione a cui Elisabetta da decenni non rinuncia e che fu introdotta all’inizio del 1900 dal Re Edoardo VII, nonno dell’attuale Regina. Re Edoardo sapeva che questa tradizione sarebbe stata piuttosto umiliante per le donne di famiglia, ma pare che questo non lo abbia mai trattenuto dal prendersi gioco di loro!

La Regina Elisabetta, di certo molto più benevola in molte situazioni, a Natale rispetta anche la tradizione del gioco più crudele della Famiglia Reale, a cui devono sottoporsi proprio tutti, anche le donne più in vista!

Il crudele gioco di Natale la Regina Elisabetta non risparmia nemmeno a Kate

Kate Middleton oggi ha poco meno di 40 anni e ha messo al mondo tre bellissimi bambini. Nonostante le gioie della maternità e le difficoltà delle gravidanze, però, Kate Middleton è sempre riuscita a recuperare “magicamente” il suo peso forma.

Anche se “Fit Kate”, come la chiamano gli amici di una vita, ha sempre una linea invidiabile, a Natale viene messa in difficoltà come tutti gli altri.

Secondo il crudele gioco della Regina, infatti, tutti gli ospiti che giungono a Sandringham vengono pesati non appena mettono piede nel castello, con una moderna bilancia elettrica, e il loro peso viene annotato con precisione su un registro.

Dopo giorni di pranzi, cene e prelibatezze gastronomiche, la Regina Elisabetta comanda ai valletti di tirar fuori l’antica bilancia di Re Edoardo VII e, alla fine dell’ultimo banchetto, tutti i membri della Royal Family, nessuno escluso, devono pesarsi di nuovo per scoprire di quanto sono ingrassati!

Quando questa tradizione venne instaurata dal nonno burlone della Regina Elisabetta aveva un significato ben preciso, e nemmeno tanto malvagio. Il Re voleva scherzosamente assicurarsi di aver ben nutrito tutti i suoi ospiti e che nessuno di essi andasse via insoddisfatto o a pancia vuota!

Lo scherzo continua di generazione in generazione e probabilmente dopo la morte di Elisabetta Carlo e William faranno portare in trionfo la bilancia di Nonno Edoardo VII e costringeranno tutti i parenti a salirci sopra.

E i risultati? Non vengono assolutamente resi pubblici al di fuori della ristrettissima cerchia di Sandringham! Anzi, forse proprio per paura che vengano resi noti i membri della famgilia reale (soprattutto le signore!) a tavola si tratterranno parecchio pur di non mettere su troppi chili! Povera Camilla!