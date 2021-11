Decorazioni natalizie: 5 tendenze da cui prendere spunto nel 2021

Il Natale è ormai alle porte e si iniziano già a vedere, nei negozi, le prime decorazioni per l’albero e per rendere unica l’atmosfera in casa. Questo è uno dei periodi preferiti da coloro che amano abbellire la propria abitazione, anche perché ci si può davvero sbizzarrire tra addobbi, bocce colorate, ghirlande e via dicendo. Quali sono però le tendenze di questo Natale 2021? Vediamo 5 idee da cui prendere spunto per scegliere le decorazioni natalizie e rendere unica l’atmosfera all’interno della nostra casa.

#1 Grigio ed argento per un Natale elegante

Coloro che amano l’eleganza e vogliono decorare la propria casa in uno stile moderno, gli addobbi di Natale grigi o argentati sono perfetti anche perché quest’anno vanno molto di moda. Permettono di ottenere un effetto decisamente esclusivo, quasi glaciale, e sono l’ideale se si vuole aggiungere un tocco di classe in più evitando le classiche decorazioni di mille colori. Non parliamo solo di soprammobili ma anche dell’albero di Natale: anche l’abete infatti si può decorare rimanendo su un’unica tonalità, che è appunto quella dell’argento. Eventualmente si possono aggiungere alcune bocce bianche per creare un contrasto sempre elegante e raffinato: l’effetto è sicuramente super chic!

#2 Decorazioni rosse: immancabili a Natale!

Indipendentemente dallo stile che si preferisce per decorare la propria casa in atmosfera natalizia, qualche tocco di rosso è proprio immancabile durante le feste! Parliamo d’altronde del colore simbolo del Natale: vero e proprio must per aggiungere un pizzico di calore in qualsiasi ambiente. Non occorre esagerare: se si preferisce optare per un albero sui colori del grigio e dell’argento, ad esempio, non è necessario appendere delle bocce rosse che potrebbero stonare. Qualche dettaglio però va messo, sul camino oppure sulle mensole del soggiorno.

#3 Decorazioni in legno: la tendenza del 2021

Una vera e propria tendenza per questo Natale 2021 sono le decorazioni e gli addobbi realizzati in legno: un materiale naturale che si addice a qualsiasi arredo e che dunque non rischia di stonare in nessun ambiente. Dalle decorazioni per l’albero ai soprammobili che riproducono la renna, nei negozi più forniti si potranno trovare moltissime opzioni per addobbare la casa con il legno, per un Natale non solo ricco di atmosfera ma anche più ecologico!

#4 Gli gnomi in tutte le loro varianti

Anche quest’anno torneranno a farci visita nelle case addobbate a festa anche gli gnomi: tanto amati e di tendenza nel 2020, non ci abbandonano e continuano a riscuotere un enorme successo! C’è chi li utilizza come fermaporta, chi preferisce metterli sotto all’albero e chi ancora li colloca su qualche mensola della casa per avere dei portafortuna sempre presenti. Grandi, piccoli, morbidi oppure rigidi non importa: gli gnomi continueranno ad essere un must have anche in questo Natale!

#5 Candele, candele, candele ovunque

Immancabili anche quest’anno infine sono le candele: di varie forme e dimensioni, permetteranno di aggiungere un tocco di calore all’atmosfera e di farci entrare nel vivo del Natale. Non si tratta certo di decorazioni innovative, ma di veri e propri evergreen che non passeranno mai di moda!