Ecco quanti anni di differenza devono esserci in una coppia secondo la scienza

Secondo la scienza ecco svelati quanti anni di differenza devono esserci in una coppia affinché sia duratura.

Vanno sempre più di moda coppie con consistenti differenze di età, sia donne più grandi con uomini più giovani, e sono quelli che vengono definiti come toy-boy o al contrario donne giovani con uomini più attempati detti anche papi-boy.

Pur essendo quest’ultimo un cliché più sdoganato si stanno facendo sempre più largo le cosiddette milf che si accompagnano a ragazzi più giovani, con un’età talvolta vicina a quella dei propri figli.

Eppure secondo la scienza questi modelli non rientrano propriamente in quelle che vengono definite come coppie durature. Scopriamo allora quanti anni di differenza devono esserci in una coppia affinché sia longeva.

LEGGI ANCHE –> Le 7 regole per una vita di coppia felice secondo lo psicologo John Gottman

Ecco gli anni di differenza in una coppia affinché sia duratura

Tutti sono alla ricerca dei segreti per una vita di coppia felice o per far durare a lungo una coppia e le risposte non sono sempre così facili da trovare. Nessuno ha la verità in tasca e i fattori che possono favorire o meno la longevità di una coppia sono molteplici.

In questo caso però a venirci incontro è la scienza, infatti secondo uno studio della Emory University di Atlanta esiste una differenza di età ben precisa che favorirebbe una coppia duratura.

Il team di ricerca formato da Andrew M. Francis e Hugo M. Mialon ha studiato i casi di circa 2mila persone scoprendo che solo l’1% delle donne riteneva che la ‘relazione ideale’ fosse con un uomo più giovane. Anche gli uomini dal canto loro non hanno espresso convinzione sul fatto di essere dei toy-boy di una donna più attempata, a testimonianza solo il 2% dichiarava di preferire una donna più grande rispetto ad una più giovane.

I risultati della ricerca poi sono stati pubblicati in uno studio intitolato “Un diamante è per sempre e altre fiabe: la relazione tra spese della celebrazione del matrimonio e durata del rapporto matrimoniale”.

Dalla ricerca è emerso che più il gap di anni tra i partner aumentava e più c’era possibilità di separazione e divorzio nella coppia. Nello specifico dalla ricerca è emerso che le coppie con un divario di 5 anni hanno il 18% in più di possibilità di lasciarsi rispetto a quelle con una differenza di età inferiore.

E man mano che aumenta il divario si sale, arrivando al 39% quando c’è una differenza di 10 anni e al 95% se la differenza è ancora più sostanziale, ovvero di 25 anni.

Esiste anche un altro studio secondo cui la differenza di età ideale affinché una coppia sia longeva e duratura è di 4 anni. Mentre sempre secondo lo studio della Emory University le coppie con un solo anno di differenza tra di loro hanno una percentuale di rischio di rottura solo del 3%.

LEGGI ANCHE –> In coppia è meglio essere simili o diversi: proviamo a rispondere al quesito