Bagno di vapore viso e décolleté: 5 benefici top per una pelle più sana

Bagno di vapore viso e décolleté: un toccasana per una pelle più liscia e luminosa. Questo trattamento ha 5 grossi benefici, tra cui un’efficace azione anti-age. Lo sapevi?

Quasi tutte noi desideriamo avere un viso impeccabile. Questa ambizione, però, si scontra con la dura realtà degli anni che passano. Verso i 40 anni si notano già alcuni cambiamenti al collo, che perde tono ed elasticità.

Discorso simile per il viso, sul quale compaiono le prime rughe. Le aree più colpite sono la fronte, il contorno occhi e quella nasogeniena. Dopo i 50 anni la ‘metamorfosi’ è ancora più evidente. Le rughe sono più profonde, fanno fatica ad attenuarsi e scavano il viso senza pietà.

Come il viso, anche il décolleté è una zona fragile e delicata. Tende a mostrare rapidamente ‘segni d’affanno’, già dopo i 30 anni. Tutto questo è dovuto ad una diminuzione della produzione di collagene ed elastina, due molecole fondamentali per la tonicità della cute.

Sebbene il quadro sembri poco confortante, ci sono tanti rimedi validi ed efficaci per contrastare rughe, discromie e altre imperfezioni. La regola basilare è seguire una corretta skincare, intesa come l’insieme dei prodotti giusti da utilizzare e delle buone pratiche da seguire.

Una skincare completa dovrebbe includere anche un bagno di vapore per viso e décolleté, da fare almeno un volta a settimana. Questo trattamento di bellezza assicura 5 benefici eccezionali. Scopriamo quali sono!

Bagno vapore viso e décolleté: un toccasana per la pelle!

Iniziamo subito col dire che un buon bagno di vapore viso e décolleté si può fare anche a casa, in pochi step. Ecco il metodo più veloce: fai bollire in una pentola dell’acqua con bicarbonato di sodio (un cucchiaino per litro) e, quando emana vapore, spegni la fiamma. Per ottenere benefici maggiori, puoi aggiungere anche 2-3 gocce dell’olio essenziale che preferisci.

Fatto questo, con un asciugamano copri la testa, porta il viso verso la pentola e fai il bagno di vapore, tenendo scoperto il décolleté. Bastano davvero pochi minuti per avere risultati incredibili; il tuo colorito sarà più sano, luminoso e rigenerato. Non potrai non notarlo!

Ma veniamo ora ai 5 benefici incredibili a cui accennavamo poc’anzi. Forse, su un paio di essi, non c’avresti scommesso un euro! E, invece dovrai ricrederti: ecco le virtù del bagno di vapore viso-décolleté.

Azione purificante – Svolta dal vapore acqueo, può essere potenziata abbinando un olio essenziale come il tea tree oil. Il bagno di vapore al viso è un toccasana per le pelli colpite da acne; aiuta a lenire il rossore e a disostruire i pori. Questo trattamento è efficace anche sulla pelle grassa e impura del décolleté; Azione disintossicante – Fare almeno un bagno di vapore a settimana aiuta la pelle a liberarsi da residui di smog, cellule morte, sebo in eccesso, tossine e altre impurità. Il vapore acqueo stimola la dilatazione dei pori che, aprendosi, si svuotano completamente. Risultato: una pelle più sana e luminosa, ossigenata in profondità; Azione rilassante – Se fai un bel bagno di vapore di sera, aiuti i muscoli facciali a rilassarsi. L’avresti mai detto? Nell’acqua calda, aggiungi qualche goccia di olio essenziale alla lavanda, per un relax totale di mente e corpo; Azione preventiva – Per chi ha una pelle da grassa a mista con tendenza acneica. Fare un bagno di vapore è il modo migliore per prevenire l’insorgenza dei comedoni. Cosa sono? Nulla di più che accumuli di sebo, cheratina e cellule morte che ostruiscono i pori. Sul viso compaiono quindi delle piccole cisti sottocutanee (dette anche punti bianchi o comedoni chiusi), causate dal sebo che non può fuoriuscire. Questo brutto inestetismo non risparmia neppure il décolleté! Azione anti-age – Non l’avresti mai detto, vero? E invece è proprio così, il bagno di vapore, fatto regolarmente, aiuta a ritardare l’invecchiamento cutaneo di viso e collo. Questo trattamento è perfetto per riattivare il microcircolo e stimolare gli ‘strati più vivi’ della pelle, disposti subito dopo quello corneo. Una volta fatto il bagno di vapore, qualsiasi prodotto applicherai, verrà assimilato meglio dalle pelle.

Come vedi ci sono 5 buonissimi motivi per non rinunciare al bagno di vapore. Prenditi cura di viso, collo e décolleté e noterai cambiamenti pazzeschi in poco tempo. Ti sentirai più bella e sicura.