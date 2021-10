Grande offesa alla Regina Elisabetta: è la prima volta in assoluto!

Un’offesa terribile per la Regina Elisabetta II, che ha fornito una risposta assolutamente memorabile a coloro che le avrebbero voluto conferire un premio molto speciale.

La monarca inglese riceve ogni anno un enorme numero di regali, omaggi e ricordi da parte delle associazioni di cui è patrona, da parte degli stati esteri e in particolare da quelli del Commonwealth, ma quest’anno un “dono” in particolare non è stato molto gradito.

A quanto pare la Regina Elisabetta era stata premiata dalla rivista Oldie, un magazine piuttosto famoso che si rivolge a un pubblico di persone piuttosto in là con l’età. Non a caso il nome della rivista potrebbe essere tradotto in italiano con il termine “Vecchietta”.

Ogni anno la testata giornalistica sceglie una persona anziana che è stata in grado di avere un impatto importante sulla società o addirittura sulla storia del mondo.

Quest’anno il direttore di Oldie avrebbe voluto assegnare il prestigioso riconoscimento proprio alla Regina Elisabetta in virtù del sua lunghissima e luminosissima carriera da monarca più longeva della storia.

Di certo il direttore della rivista non aveva alcuna intenzione di offendere la Regina Elisabetta, eppure pare che la monarca inglese non abbia preso benissimo la nomination.

“Vecchietta dell’Anno”: così la Regina Elisabetta risponde all’offesa!

Esattamente come tutti i membri della sua famiglia, in particolare come suo marito, la Regina Elisabetta è perfettamente in forma per l’età che ha. A parte qualche piccolo acciacco periodico la Regina gode notoriamente di una salute di ferro e ha sempre tenuto fede ai moltissimi impegni ufficiali previsti dal suo calendario.

Proprio per questo motivo, anche se non è certamente più una ragazzina, la Regina Elisabetta non ha preso affatto bene l’idea di essere indicata come “Nonnina dell’Anno”.

Bisogna specificare però che tutta la vicenda si è svolta alcuni mesi fa, precisamente lo scorso Agosto, ma solo di recente la notizia ha cominciato a circolare a livello internazionale grazie a un twit della rivista.

L’account ufficiale Twitter di Oldie, infatti, ha deciso di pubblicare il messaggio ufficiale con cui il segretario personale della Regina ha risposto alla lettera con cui si comunicava a Buckingham Palace che Elisabetta aveva vinto il premio.

Si tratta di una prassi piuttosto comune: la Regina Elisabetta II (un po’ come Babbo Natale) riceve centinaia e centinaia di lettere ogni anno, quindi non ci si può aspettare che con tutti i suoi impegni Sua Maestà risponda a tutti personalmente.

L’incarico di rispondere alle lettere ricevute da Sua Maestà ricade in genere tra le responsabilità delle sue dame di compagnia, tuttavia per questioni ufficiali come questa il compito spetta al suo segretario personale e ai suoi collaboratori.

Anche se è il segretario a firmare ufficialmente i messaggi che arrivano da Buckingham Palace nella maggior parte dei casi si tratta di parole e pensieri della Regina, che viene informata ovviamente delle lettere ufficiali che vengono spedite a suo nome.

In questo caso la Regina ha incaricato il suo staff di rispondere in questo modo:

“Grazie per la vostra lettera del 30 di Luglio, indirizzata a Sir Edward Yong (Segretario Personale della Regina, N.d.R.), in cui veniva chiesto se la Regina avrebbe accettato il premio Vecchietta dell’Anno.

Sua Maestà crede che ognuno abbia l’età che si sente, quindi la Regina non crede di avere le caratteristiche che le renderebbero possibile accettare il premio, e spera che voi troviate una più degna candidata.

Questo Messaggio vi giunga con i più calorosi auguri da parte di Sua Maestà,

Tom Laing-Baker, Assistente del Segretario Privato della Regina”.

In pratica la Regina d’Inghilterra ha risposto con un educatissimo “Vecchietta a chi!?”. Che si sia offesa? Probabile, ma non lo avrebbe mai dato a vedere.

Purtroppo però le notizie sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta negli ultimi giorni hanno suscitato qualche preoccupazione. Innanzitutto la Sovrana non si è presentata all’apertura annuale del Parlamento del Galles esattamente in forma. Come se non bastasse Elisabetta ha dovuto rinunciare a una delle sue storiche abitudini su consiglio (e forse su imposizione) dello staff di medici incaricato di preservare la salute di Sua Maestà. Anche in questo caso Elisabetta non deve averla presa benissimo.

