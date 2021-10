Emicrania con aura: cause, sintomi e rimedi

Pensi di soffrire di emicrania con aura? Ecco come riconoscerla, da cosa dipende e come curarla.

L’emicrania con aura è una delle tante forme di emicrania. Più comune tra le donne, prende il nome dal suo avvolgere la testa proprio come se si trattasse di un aureola.

Una sorta di cerchio doloroso che prende la testa, che può presentarsi in ogni momento della giornata e che quando arriva rende la vita più difficile compromettendo il normale svolgimento delle mansioni quotidiane.

Un problema che è quindi importante imparare a riconoscere al fine di risalire alle cause e di trovare una soluzione il più possibile compatibile con il proprio stile di vita.

Emicrania con aura: sintomi, cause e possibili rimedi

Nella maggior parte dei casi l’emicrania con aura tende a manifestarsi con sintomi ben precisi e che pertanto possono aiutare a riconoscerla.

Tra i più comuni ci sono:

Alterazioni visive

Fastidio a luci o rumori

Dolore alla testa molto forte

Movimenti difficoltosi

Afasia

Problemi visivi

Nella maggior parte dei casi si tratta di un problema che dura circa un’ora. A volte però può durare anche di più e nei casi più gravi può rendere difficile anche il semplice parlare.

Le cause dell’emicrania con aura sono davvero tante e spesso può essere difficile riuscire a risalirvi. Tra le più note ci sono:

Familiarità

Disturbi del sonno

Dieta squilibrata

Malattie pregresse

Uso di farmaci (come ad esempio la pillola anticoncezionale)

Problemi ormonali

Fattori ambientali

Stress

Super lavoro

Nella maggior parte dei casi si ritiene che cambiare stile di vita evitando fonti di stress o super lavoro possa contribuire a far diminuire i sintomi o quanto meno ad attenuarli.

Anche il seguire una dieta sana e bilanciata e rigorosamente associata allo sport può aiutare molto, sopratutto se si evitano l’assunzione di alcol ed il fumo.

A ciò vanno uniti anche yoga e meditazione che, uniti ad una vita meno stressante possono aiutare ad alleviare la frequenza e la potenza con cui l’emicrania con aura è solita presentarsi.

Al fine di ottenere dei buoni risultati è quindi opportuno rivolgersi sempre ad un medico esperto ed in grado di riconoscerla e di trovare sia le cause scatenanti che delle cure in linea con il proprio stile di vita ed in grado di funzionare e di evitare gli effetti devastanti che quest’emicrania ha su tante persone.