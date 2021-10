La Regina Elisabetta II non sbaglia mai, e detta lezioni di stile a tutte!

La Regina Elisabetta II in fatto di stile non ha rivali. Sempre compita, elegante e mai fuori luogo, la Queen si mostra in un altro outfit perfetto, e detta tendenza. Scopriamo insieme di quale look si tratta e proviamo a copiarlo con SheIn!

Dopo 75 anni di regno possiamo affermare con certezza che la Regina Elisabetta II è senza dubbio la Queen dello stile. Ha creato un suo proprio stile che ha sempre mostrato con eleganza e finezza. I suoi look sono diventati iconici: outfit monocromatici dalle tinte più disparate, tutti con cappello vistoso abbinato. L’abbiamo vista in verde acido, giallo canarino e azzurro indaco. E ogni volta che ha sfoggiato un colore shocking lo ha fatto con maestria, rimanendo sempre in linea con le tendenze del momento, o alle volte dettandole. Questo è il nostro caso, ossia un look sfoggiato dalla Queen che è piaciuto talmente tanto da convincere anche gli amanti più affezionati del total black a “virare” verso colori più vivaci. Volete sapere di quale colore stiamo parlando? Leggiamolo in questa guida di stile!

All’età di 95 anni la Regina Elisabetta II è senza dubbio la componente della Royal Family con più stile di tutti. Può vantare di aver indossato gli outfit dai colori più disparati, tutti abbinati da cappelli diversi e importanti volti ad omaggiare lo stile british. Si dice che abbia più di 5 mila cappelli e ha affermato di utilizzare questo accessorio come parte integrante della sua “uniforme da Regina”. Deve essere riconoscibile in mezzo alla folla, e quindi il cappello le permette di distinguersi, come se servisse il cappello!

Queen Elizabeth II non ha bisogno di un cappello per distinguersi, ma resta il fatto che grazie a questo accessorio e ai colori dei suoi outfit, la Regina d’Inghilterra è riuscita a creare un suo proprio stile, diventando iconica.

E come ogni icona della moda è una trend-setter, ossia detta tendenza. Ad esempio, per la prima uscita pubblica dopo il periodo di chiusure per ovviare all’emergenza sanitaria in corso, la Regina Elisabetta II si è mostrata in un outfit davvero di tendenza.

Volete sapere quale? Leggiamolo insieme!

La Regina Elisabetta II anticipa le tendenze dell’inverno e sfoggia il rosa antico. Copiamola con SheIn!

La moda non ha età, ma è il total look che abbinato in un certo modo ci mostra più “mature”. Ecco come copiare la Regina Elisabetta e rendere la tendenza del momento “nostra”.

Durante la prima uscita ufficiale post lock-down causa pandemia, la Regina Elisabetta II ha sfoggiato un cappotto rosa antico, dai bottoni a vista neri. Ha chiuso poi il suo outfit con un cappello tor sur tone con fiori sui toni del viola a impreziosire, e un mocassino con tacco basso nero.

Il look è decisamente adatto ad una regina impegnata in visite ufficiali. Nonostante ciò, la Queen sceglie sempre con cura i suoi look e non perde mai di vista le tendenze dl momento.

Sapevate che il rosa, antico e baby, sarà il colore del prossimo inverno e della prossima primavera? La Queen di certo lo sapeva, e non poteva farsi scappare l’occasione di indossarlo.

Quindi dobbiamo decisamente avere un cappotto rosa anche noi. Ma non vi preoccupate: il vostro look non sarà serio e formale come quello indossato dalla Regina.

Perché i capi in se per se non hanno la capacità di rendere il total outfit più “maturo” o formale. È l’aplomb e tutto l’abbinamento a definire lo stile dell’outfit.

Quindi, come utilizzare il cappotto rosa?

t-shirt e jeans

outfit total white

completo maglia e pantalone di lana, con sneakers bianca

Utilizzate il vostro cappotto rosa come un accessorio: non abbinatelo. In questo modo il vostro total look sarà fresco e giovanile.

Ma adesso che sappiamo come abbinarlo, dobbiamo acquistare il nostro cappotto rosa.

E quale scegliere? Ho selezionato per voi due modelli di cappotti rosa, acqustabili sul e-commerce low-cost SheIn.

Il primo è un cappotto spolverino lungo fino alle ginocchia con bottoni neri a vista. Costo € 28,00.

Il secondo invece è un cappotto teddy, ossia con una particolare lavorazione della lana che sembra per l’appunto il pelo di un orsacchiotto. Rosa, con bottoni doppio petto e revers. Costo del cappotto € 25,00.

Adesso che sapete come abbinarlo, il cappotto rosa diventerà il vostro capo preferito dell’inverno!

LEGGI ANCHE: L’errore di stile peggiore? Creare outfit che invecchiano! Ecco come evitare

Termina qui la guida di stile di CheDonna di oggi, incentrata sul cappotto rosa della Regina Elisabetta.

Alla prossima guida di stile, perché le novità in fatto di moda non finiscono mai!