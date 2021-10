Sogni l’asciugatrice? Approfitta del Black Friday per acquistarla scontata!

L’asciugatrice è diventata ormai una delle alleate numero uno in casa per ogni donna: un elettrodomestico indispensabile specialmente nella stagione invernale, quando asciugare il bucato diventa un grande problema. Al giorno d’oggi sono moltissime le donne che sognano l’asciugatrice, ma non tutte si possono permettere un acquisto così impegnativo perché purtroppo i prezzi di questo elettrodomestico sono spesso davvero proibitivi. Per acquistare un buon prodotto, che non consumi eccessivamente e che permetta di ottenere dei risultati di asciugatura soddisfacenti, si spendono dai 600 euro in su e ci sono modelli che superano tranquillamente i 1.000 euro! Parliamo insomma di un bell’investimento e questo è forse l’unico motivo per cui non tutte le donne ad oggi possono godere dei vantaggi di una asciugatrice.

Se però anche tu hai sempre sognato questo piccolo lusso, a breve potrai finalmente pensare seriamente di concedertelo. Tra non molto, infatti, arriverà il Black Friday e in negozi specializzati, come MediaWorld, si potranno trovare diverse asciugatrici ad un prezzo scontatissimo!

Black Friday 2021: la data da segnare in agenda

Il Black Friday quest’anno cade venerdì 26 novembre: è questa, dunque, la data che ti conviene segnare in agenda perché sarà il giorno giusto per acquistare la tua nuova alleata! Come probabilmente già saprai, in tale occasione i principali negozi e shop online lanciano delle promozioni davvero convenienti, proponendo sconti che talvolta superano addirittura il 50%. Le asciugatrici per il Black Friday troveranno sicuramente spazio in questo evento annuale!

Sia Black Friday che Cyber Monday sono iniziative perfette perché è soprattutto sugli articoli hi-tech e sui grandi elettrodomestici che i negozi propongono gli sconti più interessanti. Si tratta dunque dell’occasione perfetta per toglierti quello sfizio che per via dei prezzi troppo elevati non ti sei mai potuta concedere.

Asciugatrice: i marchi più consigliati del momento

Al giorno d’oggi le asciugatrici che si possono trovare in commercio sono davvero moltissime e non è per nulla semplice capire quale sia la più adatta alle proprie esigenze. Un primo aspetto che vale la pena tenere in considerazione è il marchio, perché è innegabile che faccia una grande differenza per quanto riguarda qualità ed affidabilità dell’elettrodomestico.

Per quanto riguarda nello specifico le asciugatrici, i marchi più consigliati del momento sono Bosch, Candy, Samsung, Electrolux, AEG, LG, Hoover e Beko. Ti conviene concentrarti su questi per essere sicura di evitare delusioni.

Altri aspetti da considerare nella scelta dell’asciugatrice

Un altro aspetto che vale la pena considerare quando si sceglie l’asciugatrice è la sua classe energetica, perché questo è un dettaglio che incide in modo significativo sul consumo e dunque sulle spese in bolletta. Conviene optare per un elettrodomestico di classe A++ o superiore per essere certi di non ritrovarsi a spendere delle cifre esorbitanti per l’energia elettrica. Solitamente questi apparecchi di ultima generazione hanno dei costi superiori, ma la spesa iniziale si riesce ad ammortizzare in breve tempo.

Infine, controlla la capacità di carico e le dimensioni dell’asciugatrice prima di acquistarla, per essere certa che non sia troppo grande rispetto allo spazio che hai a disposizione e che sia adeguata alle tue esigenze.