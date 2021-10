Il Principe Carlo da Re cambierà tutto: nobiltà inglese sotto choc

Quale sarà la casa del Principe Carlo quando quest’ultimo diventerà Re? Secondo la tradizione il monarca dovrebbe mantenere la sua residenza ufficiale a Londra, precisamente a Buckingham Palace.

Il Principe Carlo però ha sempre dimostrato di essere un uomo rivoluzionario (a modo suo) e di voler cambiare moltissimo dell’assetto attuale della monarchia inglese. Il suo obiettivo è rendere “The Firm” (L’Azienda Familiare) un brand al passo con i tempi.

Anche se Carlo ha sempre avuto fama di essere un uomo molto snob ed estremamente viziato, nell’ultimo periodo sta dimostrando di aver ben chiare le priorità della Famiglia Reale e ha anche già deciso di cosa la nobiltà inglese potrà fare a meno in futuro.

Tra le misure più dure imposte dal Principe Carlo alla Famiglia Reale (e quindi in pratica a sua madre la Regina) sembra ci siano anche delle misure economiche punitive contro Andrea.

Il Duca di York, da sempre figlio preferito della Regina, sta procurando un sacco di guai alla Famiglia Reale: è il primo reale britannico accusato pubblicamente di reati gravi e dovrà comparire in tribunale per rispondere delle accuse di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione minorile.

Da quando è scoppiato lo scandalo Epstein per volontà di Carlo il Principe Andrea non riceve più un soldo di rendita e si può dire che stia “vivendo in povertà” da diversi mesi, senza un’entrata economica fissa.

Niente palazzi: secondo il Principe Carlo al Re basta un appartamento

Si potrebbe accusare Carlo di essere fin troppo severo con i propri familiari, ma il futuro Re d’Inghilterra ha dimostrato di essere disposto a rinunciare a molti dei suoi privilegi. Una di queste decisioni, in particolare, ha già fatto infuriare la Regina in passato ma pare che Carlo continui ad andare dritto per la sua strada.

Secondo il Principe Carlo la casa del Re d’Inghilterra dovrebbe essere appunto questo, una casa semplice e di dimensioni ridotte. Essendo in tutto e per tutto un funzionario del governo Inglese, il Re e la sua famiglia dovrebbe vivere come il Primo Ministro inglese.

Ogni Primo Ministro Britannico, infatti, quando viene eletto si trasferisce nella casa al numero 10 di Downey Street. Questa casa è disposta su due livelli: al piano terra ci sono gli uffici di rappresentanza del Primo Ministro e le sale utilizzate per le riunioni di governo.

Al piano di sopra c’è … il bagno, la cucina e il salotto. Il Primo Ministro vive cioè letteralmente nel suo ufficio. In questo modo si ha la certezza che la figura più importante del potere esecutivo inglese sia letteralmente “sempre al suo posto”.

Il futuro Re ha un’idea molto simile per se stesso e per Camilla: la casa del Principe Carlo sarà un piccolo appartamento privato all’interno di Buckingham Palace, ma non ha alcuna intenzione di occupare tutto il palazzo come hanno fatto sua madre e tutti i Re precedenti!

La sua idea è fare soldi con il resto di Buckingham Palace, un’intenzione che la Regina trova obbrobriosa!

E tutti gli altri castelli, parchi e giardini di proprietà della Famiglia Reale? Ebbene, anche quelli verranno dismessi e non saranno più residenze private della Famiglia Reale. Si prospettano tempi duri per la nobiltà inglese, soprattutto considerando che il Re Carlo ha intenzione di sopprimere tutte le rendite economiche percepite dai vari nobili minori: il suo obiettivo è non pesare eccessivamente sulle casse del Regno Unito, dal momento che sono i cittadini britannici a pagare per il mantenimento dei (troppi) nobili inglesi!

