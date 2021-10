Burrocacao fai da te: 3 ricette top per labbra super vellutate in autunno

By

Burrocacao fai da te: 3 ricette golose per prepararne uno in pochi minuti e proteggere bene le labbra in autunno. Saranno subito più morbide e vellutate!

Labbra secche a fine estate? Devi rimediare subito, soprattutto in vista dei primi freddi autunnali. La parola d’ordine è nutrimento! L’esposizione prolungata al sole e l’azione combinata di vento e salsedine, rendono la pelle più disidratata. Anche le labbra cambiano: al rientro a casa dopo le vacanze, notiamo che sono più scure e spente.

Ma i rimedi ci sono. Per riaverle subito del loro colore naturale rosso-rosato, è utile fare uno scrub ogni 7-10 giorni. L’esfoliazione, infatti, aiuta ad eliminare le cellule morte. Questo trattamento, però, non va mai fatto su labbra che presentano escoriazioni, bruciature o lesioni da herpes.

Tra le ricette più apprezzate per preparare a casa uno scrub labbra c’è quella a base di miele e zucchero. Gli ingredienti si mescolano in parti uguali, fino a ottenere un composto da sfregare delicatamente sulle labbra. Infine, si risciacqua con acqua tiepida e il gioco è fatto!

Per ogni tipo di scrub, lo step successivo è sempre l’idratazione. Nel caso delle labbra, non c’è nulla di meglio che applicare un buon burrocacao. Questo gesto di bellezza è fondamentale per la salute quotidiana della bocca.

Se te la cavi con il fai da te, allora perché non preparare a casa un burrocacao idratante? Risparmierai soldi ed avrai la garanzia di un prodotto del tutto naturale. Scopri 3 ricette facili e veloci!

Burrocacao fai da te: 3 ricette per labbra sane in autunno

Burrocacao fai da te: 3 ricette per labbra sane in autunno

BURROCACAO SUPER VITAMINICO

INGREDIENTI

1 cucchiaio di cera d’api (la trovi in erboristeria);

1 cucchiaio di burro di karitè;

1/2 cucchiaio di olio di mandorle dolci;

1 cucchiaino di miele;

1 capsula di vitamina E (da acquistare sempre in erboristeria).

PREPARAZIONE: Metti a riscaldare a bagnomaria, in un vasetto di vetro, tutti gli ingredienti tranne il cucchiaino di miele. Quest’ultimo, devi aggiungerlo una volta ottenuto un composto uniforme senza grumi. Puoi unire al preparato qualche goccia di olio essenziale che preferisci, magari alla lavanda. Mescola bene e lascia raffreddare il tutto in frigorifero, per almeno 24 ore.

BURROCACAO AL MIELE

INGREDIENTI

1 cucchiaio di burro di cacao (puoi procurartelo in pasticceria);

1 cucchiaio di burro di karitè;

1 cucchiaio di miele;

1 cucchiaio di olio di jojoba.

PREPARAZIONE: In un vasetto di vetro, fai sciogliere a bagnomaria il burro di karitè e quello di cacao. Poi, aggiungi il miele e le gocce d’olio di jojoba. Vale la stessa regola di prima: puoi personalizzare il tuo burrocacao aggiungendo qualche goccia dell’olio essenziale che più ti piace. Amalgama bene e lascia riposare il preparato in frigo per 24 ore.

BURROCACAO ALLA CANNELLA

2 cucchiai di burro di cacao;

2 cucchiai di burro d karitè;

un pizzico di cannella in polvere.

PREPARAZIONE: Fai sciogliere a bagnomaria il burro di karitè e quello di cacao. Ottenuta una consistenza senza grumi, aggiungi pure qualche goccia di olio essenziale di tuo gradimento e un pizzico di cannella in polvere. Amalgama bene il tutto e lascia raffreddare in frigorifero per un giorno.

Partendo dalla terza ricetta che ti abbiamo proposto, puoi preparare altri due tipi di burrocacao. Ecco come! Utilizza gli stessi ingredienti e attieniti alla medesima preparazione. Ti basterà sostituire alla cannella 1 quadratino di cioccolato oppure 3 cucchiaini di olioresina alla vaniglia per avere altri due burrocacao golosi, uno al cioccolato e l’altro alla vaniglia. Non male davvero!

Parti con largo anticipo e inizia già da ora a proteggere le tue labbra. Il burrocacao è un must have e ora sai come fare per prepararlo da sola, in poche mosse.



Magari puoi farti una scorta e, perché no, regalarne uno alla tua migliore amica.