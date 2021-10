Le mele cotte sono un dessert salutare adatto a tutti: scopriamo il trucco per non far raggrinzire la buccia.

Le mele cotte sono un dessert tutt’altro che triste. Se è vero che nell’immaginario collettivo sono considerate un alimento da consumare quando si è in convalescenza, dall’altro lato possiamo arricchirle anche con frutta secca e confettura facendole diventare subito un dolce di tutt’altro tenore.

Spesso capita però che quando si cucinano le mele cotte al forno la buccia diventi tutta grinzosa rovinando così l’aspetto dei frutti. Del resto anche l’occhio vuole la sua parte e allora possiamo ricorrere a un piccolo trucco che ci permetterà di ottenere una buccia liscia.

Scopriamo come fare per preparare mele cotte al forno evitando che la buccia si raggrinzisca: ecco il trucco.

Ecco il trucco per non far raggrinzire la buccia delle mele cotte

La mela cotta è una coccola da concedersi di tanto in tanto perché benefica per il nostro organismo e poi sa tanto di autunno. In questo periodo in cui l’aria inizia a rinfrescarsi ci piace concederci anche un cibo più caldo e sano.

Ideali anche per combattere i primi malanni stagionali le mele cotte sono un dessert altamente digeribile e che aiuta al tempo stesso anche la digestione. Migliorano la salute dell’intestino favorendone il transito, ma anche un valido cibo antinfiammatorio.

Particolarmente indicata nei casi di convalescenza o se si è debilitati la mela cotta è un dolce ideale per tutta la famiglia: dai bambini fino ad arrivare agli anziani. Considerate nell’immaginario collettivo come una delle classiche ricette della nonna, le mele cotte sono anche semplici da realizzare.

A partire dalla ricetta base con zucchero e limone, possiamo aggiungere anche la cannella oppure farcirle con uvetta, pinoli, confetture, insomma possiamo anche fare delle variazioni sul tema.

Un inconveniente che però spesso capita quando si preparano le mele cotte in forno è di veder inesorabilmente la buccia raggrinzirsi. E anche se questo non va ad inficiare sul sapore tanto basta per rovinare l’aspetto delle nostre mele.

Come fare allora? Esiste un piccolo trucco che ci permetterà di non far raggrinzare la buccia delle mele durante la cottura in forno. Basterà utilizzare poco olio d’oliva. Vediamo come fare.

Il procedimento è molto semplice. Occorrerà prendere le nostre mele lavarle bene e asciugarle. Quindi le ungiamo in superfice con poco olio d’oliva. Le poniamo nella teglia aggiungendo quello che prevede la ricetta e le inforniamo.

Grazie a questo piccolo trucco potremo cuocere le nostre mele al forno senza che si raggrinziscano in superfice.

In pochi passaggi otterremo un risultato strepitoso e un dessert eccezionale.